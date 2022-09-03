Освобождение Юга: Грабский оценил возможность превращения Херсона в новый Мариуполь

Военный эксперт Сергей Грабский оценил, может ли Херсон превратиться в Мариуполь в ходе освобождения от оккупантов.

Как он заявил ведущему программы Свобода слова на ICTV Вадиму Карпяку во время национального телемарафона, подобное вряд ли возможно.

– Мы не можем себе как армия позволить такую роскошь, как ведение боев в городе. Это наиболее изнурительный и нецелесообразный вид боя, который, как правило, приводит к фактическому уничтожению боеготовности и боездатности подразделений, которые осуществляют такие боевые действия. К тому же мы понимаем, насколько много населения оказалось там в заложниках, – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что интенсивность боевых действий повышается постоянно. Наносятся удары на всю глубину боевых порядков России, включая не только правый берег Херсонщины, но и некоторые объекты на левом берегу.

– Постоянно наносятся удары по коммуникациям. Наши военные, в связи с тем, что разведка налажена очень хорошо, аж подскакивают, ожидая, когда противник сделает следующую понтонную переправу, так как это цель номер один. Ведь попадание по переправе, на которой находится техника, гарантированно уничтожит и переправу, и технику, – сообщил он.

Эксперт также предложил проанализировать происходящее на фронте, отслеживая параметры потерь, которые публикуются Генштабом.

– Если вы сравните их, к примеру, с данными, которые звучали 2-3 недели назад, вы увидите, что эти потери выросли по меньшей мере в 2-3 раза и даже больше. Если раньше мы говорили про три-четыре уничтоженных танка, то по последним данным мы говорим уже о 35. Если мы говорили о 60-80 уничтоженных оккупантах, то сейчас их 300, – сообщил Грабский.

По его словам одно то, что российские пропагандисты в своих сюжетах заявляют о том, что “наступление на всех направлениях отбито”, для нас означает, что освобождение территорий продолжается.

– Мы осуществляем постоянное давление и заставляем противника тратить больше боеприпасов, чем он может позволить себе подвозить, – резюмировал эксперт.

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