Освобождение пленных: в Киеве прошел марш неравнодушных украинцев

Активизировать процесс обмена пленными – именно с такими требованиями сегодня в столице прошел марш неравнодушных украинцев. Собралось полтысячи человек. Среди них и бывшие узники кремля, и родные нынешних заложников.

Говорят: таким образом хотят украинской власти напомнить, что на оккупированной территории ОРДЛО в плену находится более 120 украинских военных и гражданских. а в России – более сотни политзаключенных.

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Также просят, чтобы депутаты приняли специальный закон, который бы гарантировал социальную помощь семьям пленных и заложников. А также – ужесточить санкции против России. С этими требованиями сотни людей отправились маршем через весь центр столицы.

По дороге активисты свои требования оставляли и возле офисов международных организаций. Активизировать работу по освобождению пленных они призвали Красный Крест, ОБСЕ и Евросоюз. Под офисом главы государства активисты передали документы с требованиями в канцелярию.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что появился доклад о количестве политзаключенных в РФ.

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