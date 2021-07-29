Военные учения Три меча-2021: привлечено 200 единиц техники и авиация

Освободили населенный пункт от врага: как тренируются бойцы на учениях Три меча-2021

1,2 тыс. военнослужащих, 200 единиц техники и авиация — на Львовщине на Яворовском полигоне продолжается активная фаза международных военных учений Литовско-польско-украинской бригады.

Три меча-2021 происходят на территории Украины впервые. И это очень важно для нас, поскольку обучение направлено на улучшение, углубление партнерства и военного сотрудничества стран Люблинского треугольника — Польши, Литвы и Украины. Как все происходило — далее в материале Фактов ICTV.

По легенде, на другой стороне озера враг, который захватил часть наших территорий. Туда на БТРах переправляются украинские десантники, которых с неба прикрывает несколько вертолетов. Они высаживают тактический десант, у которого есть задание — захватить плацдарм до подхода основных сил.

Огонь на врага ведет и артиллерия. Следующая задача — освободить от вражеских сил мирный населенный пункт. Украинские десантники на многоцелевом вертолете Ми-8 осуществляют беспарашютную высадку на крышу самого высокого здания. Оттуда берут под контроль прилегающую территорию.

Между тем пехотинцы проводят зачистку и подавляют очаг сопротивления. Дальнейшие антитеррористические действия проводит уже военная полиция.

В тактических учениях задействовано 200 единиц техники, авиация и более 1,2 тыс. военнослужащих из трех стран — Украины, Польши и Литвы. От Украины здесь подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, участвовавший в боевых действиях на востоке нашей страны.

Такие учения повышают потенциал многонациональной бригады и ее готовность к участию в будущих операциях. Военные учения Три меча-2021 в Украине продлятся до 30 июля.

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