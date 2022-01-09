Звездочеты и колядки. Как во Львове и Запорожье отметили Рождество
Яркое и громкое шествие звездочетов уже в 17-е прошло по центру Львова. С символами Рождества на улицы вышли и взрослые, и дети – всего почти 8 десятков звезд из разных регионов Украины.
Рождественская звезда – украшение каждого вертепа.
— Это символ самой главной рождественской звезды, которая появилась, когда родился божий сын. Всегда рождественская звезда сопровождала колядников.
Так и сегодня – звездочеты идут, колядуя с музыкантами.
Фестиваль Рождественских вертепов прошел и в Запорожье, на Хортице отметили казацкое Рождество.
Юные казаки и казачки удивляли зрителей сноровкой владения приемами старинного поединка.
2022-01-09
Теги: Різдво