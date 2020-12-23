Увлажнители, бактерицидные лампы и рекуператоры от Covid-19: стоит ли покупать

Из-за пандемии коронавируса украинцы стали больше времени проводить в домах и квартирах. Чем больше люди находятся дома, то чаще озабочены микроклиматом в домах. При отсутствии воздухообмена в помещении возникают такие негативные последствия как недостаточная влажность, плесень и грибок.

Предприниматели готовы предложить большой выбор гаджетов для воздуха. Начали интересоваться бактерицидными лампами, увлажнителями и рекуператорами — продажи этих товаров возросли почти на треть.

Однако в санэпидемиологов и специалистов есть сомнения. По их мнению, лучше проветривать помещения, это поможет разбавить количество вирусов и бактерий в воздухе.

Эксперты советуют поддерживать уровень влажности воздуха в помещении 50-60%. Лучше всего — проветривать комнату перед сном, днем ​​и утром. Другие советы по улучшению воздухообмена в доме смотрите в сюжете.

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В Японии изобрели лампы, способные уничтожать коронавирус

Японская компания изготовила ультрафиолетовые лампы, которые могут уничтожать вирусы и бактерии. По информации разработчиков, прибор может убивать 99% вирусов и бактерий до десяти минут.

При этом негативного воздействия на человеческий организм такие лампы не имеют.

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