Зима близко. Хватит ли Украине угля и придется ли импортировать электроэнергию

Председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что веерных отключений без ЗАЭС не будет.

– Две последние зимы были очень не простые, было много разговоров, что будут веерные отключения. Удалось этого избежать. Пока мы подключены к европейской энергосистеме, поэтому в случае необходимости мы сможем получить помощь в виде поставок электроэнергии от европейской энергосистемы также, — уверяет он.

Объемы импорта могут достигать 1000 мегаватт. С технической точки зрения же пропускная способность между государственными линиями электропередач между Украиной и Европой позволяет импортировать до 2000 мегаватт.

– Это не значит, что в Европе в каждый момент времени будет такая свободная мощность, что они смогут ее предоставить быстро, но в критической ситуации связь украинской и европейской энергосистем – это залог нашей энергетической безопасности, – говорит Кудрицкий.

Кроме того, глава Укрэнерго отмечает, что экспорт электроэнергии продолжается, а наша страна сможет продавать электроэнергию даже зимой.

– Если мы потеряем часть генераций, то в первую очередь будем уменьшать объемы экспорта для того, чтобы сбалансировать украинскую энергосистему, чтобы наши потребители были с электроэнергией, – добавляет он.

Также глава Укрэнерго отмечает, что запас угля в несколько раз превышает прошлогодний.

— С углем значительно лучше, чем в прошлом году. Снизилось значительно потребление, поэтому в этом осенне-зимнем сезоне мы будем сжигать меньше угля, чем в прошлом. Запас угля в этом году превышает в несколько раз прошлогодний. Ситуация неплохая, — говорит он.

Сезон накопления угля еще продолжается, к началу отопительного сезона нужно иметь от 2 до 3 млн тонн угля.

– Конкретную цифру увидим 15 октября. Думаю, что будет больше, чем минимальный порог 2 млн тонн, — говорит глава Укрэнерго.

К тому же, по словам Кудрицкого, Украина становится солидным игроком на энергетическом рынке Европы. Анонсировано 100 тыс. тонн поставок угля в Польшу, что является частью новой роли страны.

– После объединения украино-европейской энергетической системы Украина вместо того, чтобы просить энергетическую помощь у Европы, сама ее предоставляет, – отмечает Кудрицкий.

К сожалению, половину мощности возобновляемых источников энергетики (солнце, ветер) Украина потеряла из-за оккупации территорий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.