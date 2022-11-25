Зима будет тяжелой, но Россия не сможет заморозить контрнаступление — аэроразведка Закревская

Погода достаточно сложная и для аэроразведки, и особенно для разведки. Вопрос не столько холодов, сколько проходимости транспорта. Очень тяжело, это довольно сложный период, и до морозов будет тоже сложно.

Низкая облачность, туман, ветер – все факторы влияют на возможности аэроразведчиков, и, конечно, это все очень сильно усложняет работу. Период гораздо сложнее, чем было весной, летом и в начале осени. Огромная проблема еще в том, что уменьшается интенсивность боевых действий, а именно артиллерийских обстрелов, потому что аэроразведка – это глаза артиллерии.

Россияне работают по старой, еще советской системе квадратов, в то же время украинцы стараются бить точно в цель. Для этого требуется подсветка цели, нужно как-то ее четко зафиксировать. Россияне берут квадраты, методически их обстреливают.

Это противоречит сейчас распространенному представлению, что у россиян иссякают запасы артиллерийских снарядов и что они уже не могут так интенсивно, как в начале вторжения, обстреливать эти квадраты. Снаряды у них еще не иссякают.

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