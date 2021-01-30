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Зимний отдых. Что посмотреть в украинском сафари

Украинский сафари, так в шутку называют этот вид отдыха. На внедорожнике вас везут лесами и болотами, заснеженными пейзажами, откуда открывается удивительный мир дикой природы.

На территории трех лесхозов в Черниговской области — а это две сотни гектаров — первые жители, которых мы встречаем — стада оленей.

Здесь можно изучать их повадки и наблюдать за характером: мы стали свидетелями поединка между самцами, трапезы маленьких бэмби и отдыха их родителей.

Рядом — дикие лошади, муфлоны, ламы и коровы с длинной волнистой шерстью, породы шотландской.

И если для туристов — это альтернативный отдых, то для армянских супругов — это хобби, которое переросло в дело жизни.

Экскурсии начали туда возить только месяц назад. За это время на украинском сафари-туре побывали полтысячи украинцев.

Главное правило безопасности: сюда не пускают на собственных автомобилях, каждую группу туристов возит опытный егерь. Он рассказывает об особенностях каждого зверя.

Искать зверей во время путешествия не придется. Они здесь сотнями, буквально везде — потому что это их дикая, естественная стихия.

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