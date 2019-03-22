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У 2019 році наші спортсмени не один раз піднімалися на найвищі щаблі п'єдесталу та дарували незабутні емоції своїми перемогами.

Це і боксерські досягнення Ломаченка та Усика, феєричний вихід збірної України з футболу на Євро-2020, золоті перемоги Беленюка, Білодід, Харлан та Підручного, а також сенсаційна перемога нашої збірної U-20 з футболу на чемпіонаті світу у Польщі.

Сайт Факти ICTV пропонує згадати найгучніші перемоги українців на спортивних аренах.

Перше золото в чоловічому біатлоні
10 березня 2019 року
Естерсунд. Гонка переслідувань на 12,5 км
У шведському Естерсунді український біатлоніст Дмитро Підручний створив сенсацію, завоювавши золото у гонці переслідувань на 12,5 км.

Підручний стартував лише четвертим, але зумів залишити за собою лідера світового рейтингу, норвежця Йоханнеса Бо та француза Кентена Фільона-Має.

Дмитро припустився лише двох промахів і показав час 31:44.1, випередивши на дорогоцінні вісім секунд Бо.

Це золото стало першим для чоловічого українського біатлону з чемпіонатів світу в історії!
Перемога на чемпіонаті світу U-20 з футболу
15 червня 2020 року
Лодзь. Фінал: Україна - Південна Корея - 3:1
Збірна України U-20 вперше в історії здобула перемогу на чемпіонаті світу з футболу.

У фіналі підопічні Олександра Петракова завдяки дублю Супряги та голу Цитаішвілі обіграли однолітків з Південної Кореї з рахунком 3:1.

Фінал Мундіалю був важкий, драматичний, валідольний та емоційний. Збірна України залишилася непереможною на цьому турнірі і привезла до Києва жаданий трофей.
Шлях до чемпіонства
У своїй групі синьо-жовті впевнено обіграли США та Катар, а також розписали нічию з Нігерією. В 1/8 фіналу Україні випала Панама, яку вони розгромили - 4:1. Далі майбутні чемпіони обіграли міцну Колумбію (1:0). А у боротьбі за заповітний квиток до фіналу здолали Італію (1:0).
Зустріч чемпіонів! Як вітали юнацьку збірну України з футболу
Лунін – найкращий воротар чемпіонату світу U-20
Bleacher Report вніс двох українців у топ-10 відкриттів ЧС U-20
Харлан стала чотириразовою чемпіонкою світу з фехтування
20 липня 2020 року
Будапешт. Фінал: Софія Велика (Росія) - Ольга Харлан (Україна)
Ольга Харлан здобула четверту індивідуальну перемогу у фіналі ЧС
У чвертьфіналі Ользі випала співвітчизниця Анна Комащук, яку вона обіграла - 15:14. Далі українка непристойно розгромила румунку Б'янку Паску - 15:5.

А ось у фінальному протистоянні Харлан зійшлася з олімпійською чемпіонкою з Росії Софією Великою. Ольга впевнено лідирувала майже всю дуель, але суперниця нав'язала боротьбу, і доля золота вирішилася у заключному раунді - 15:14.

Це шосте золото чемпіонату світу в кар'єрі Харлан. Українка стала другою шаблісткою в історії, на рахунку якої чотири індивідуальних перемоги на світових першостях.
Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо
25 серпня 2020 року
Токіо. Фінал: Дарина Білодід (Україна) - Фуну Тонако (Японія)
Українка, що вразила світ!
18-річна українка Дарина Білодід - наймолодша дворазова чемпіонка світу з дзюдо в історії!

Як чинна чемпіонка Білодід стартувала одразу з 1/16 фіналу. Шлях до фіналу в українки видався впевненим - всіх своїх суперниць вона перемогла достроково іппоном.

У фіналі на Дарину чекала японка Тонако Фуна, яка була чемпіонкою у 2017 році. Зустріч виявилася найважчою, але українка змогла стримати натиск Фуни та здобути золото!
Ломаченко об'єднав пояси WBA Super, WBO та WBC
31 серпня 2020 року.
Лондон. Василь Ломаченко (Україна) - Люк Кемпбелл (Велика Британія)
Найважча перемога українця у кар'єрі!
Василю Ломаченку вдалося об'єднати пояси за підсумками бою на лондонській арені O2.

І хоча перемога українця над 31-річним олімпійським чемпіоном Люком Кемпбелом була прогнозованою, далася вона важко.

Вона не була схожою на попередні, як, наприклад, бій проти Ентоні Кроли у квітні, коли Лома відправив британця в нокаут у четвертому раунді.

Українець домінував на рингу і навіть відправив суперника в нокдаун в 11-му раунді, та завершити бій достроково не вдалося.

Перемогу над Кемпбеллом українець здобув одноосібним рішенням суддів - 119:108, 119:108 і 118:109.

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Беленюк - дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби
16 вересня 2020 року
Нур-Султан. Фінал: Жан Беленюк (Україна) - Віктор Лорінц (Угорщина)
У фіналі чемпіонату світу у вазі до 87 кг українець Жан Беленюк переміг Віктора Лорінца з топ-3 світового рейтингу.

На шляху до півфіналу Жан здолав білоруса Миколу Стадуба, хорвата Івана Хуклека та мексиканця Альфонсо Лейву Єпеса. Квиток до фіналу він виборов у німця Дениса Кудла (2:1).

Вихід у фінал гарантував нашому борцю олімпійську ліцензію на Ігри-2020 у Токіо.

Це вже друге золото чемпіона світу для українця, вперше він його здобув у 2015 у Лас-Вегасі.
Жан Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби у вазі до 87 кілограмів.
Перша перемога Усика у супертяжах!
12 жовтня 2020 року
Чикаго. Олександр Усик - Чазз Візерспун
Перемога України над чинними чемпіонами Європи
14 жовтня 2020 року
Київ. Україна - Португалія - 2:1
Чемпіони Європи сенсаційно програють Україні
У восьмому турі відбору на Євро-2020 Україна на переповненому НСК приймала Роналду і Ко.

Спершу синьо-жовті приголомшили селесао швидким голом Яремчука, а потім збільшили перевагу після голу Ярмоленка. У другому таймі португальці відіграли один гол з пенальті - відзначився Роналду.

Завдяки видовищній та успішній грі у відборі синьо-жовті потрапили до першого кошика під час жеребкування Євро, де їм у суперники випали Нідерланди та Австрія.
Безпрограшна серія у відборі
8 матчів - 6 перемог - 2 нічиї - 0 поразок
Світоліна стала шостою ракеткою світу
30 жовтня 2020 року
Підсумковий турнір WTA.
Еліна Світоліна - Сімона Халеп - 7:5, 6:3
Для Еліни Світоліної цей рік хоч і минув без трофеїв, але запам'ятався історичними виходами до 1/2 фіналів турнірів серії Grand Slam - Вімблдон та US Open.

За вихід у фінал українка поступилася румунці Сімоні Халеп - 1:6, 3:6, а на нью-йоркських кортах програла Серені Вільямс - 3:6, 1:6.

Взяти реванш за поразку у Лондоні Еліна змогла у Халеп на стадії групового етапу Підсумкового турніру - 7:5, 6:3. Ця перемога дозволила їй достроково вийти у плей-оф.

В 1/2 півфіналу Підсумкового турніру вона здолала американку Софію Кенін - 7:5, 7:6. А ось у фіналі, на жаль, поступилася першому номеру світового рейтингу Ешлі Барті.

Попри поразку, Світоліна змогла завершити рік на шостій сходинці рейтингу WTA, піднявшись на дві позиції.
Рекорд Романчука на Кубка світу з плавання
9 листопада 2020 року
Доха. Фінал вільним стилем на 1500 метрів

Українець Михайло Романчук переміг на сьомому етапі Кубка світу з плавання в Досі.

23-річний спортсмен на дистанції 1500 м вільним стилем випередив найближчого переслідувача чеха Яна Мікі на 6,69 сек.

Також Романчуку підкорилося унікальне досягнення - він встановив новий рекорд Кубка світу на цій дистанції вільним стилем - 14 хв та 51,61 сек.
Цього року весь футбольний світ здивували наші юніори, які стали чемпіонами світу, а слідом за ними естафету перехопила головна команда країни, яка змушує про себе говорити.

Наші спортсмени зуміли побити не один рекорд та увійти в історію.

Наступного року вони знову зроблять все можливе, щоб ми, як і раніше, разом з ними переживали та раділи перемогам.