Василю Ломаченку вдалося об'єднати пояси за підсумками бою на лондонській арені O2.



І хоча перемога українця над 31-річним олімпійським чемпіоном Люком Кемпбелом була прогнозованою, далася вона важко.



Вона не була схожою на попередні, як, наприклад, бій проти Ентоні Кроли у квітні, коли Лома відправив британця в нокаут у четвертому раунді.



Українець домінував на рингу і навіть відправив суперника в нокдаун в 11-му раунді, та завершити бій достроково не вдалося.



Перемогу над Кемпбеллом українець здобув одноосібним рішенням суддів - 119:108, 119:108 і 118:109.



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