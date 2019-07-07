Транзит на 5 років, але відмова від позовів: подробиці газового контракту України і РФ

Газовий контракт між Україною та Росією буде укладено на п’ять років. РФ виплатить майже $3 млрд боргу, втім Україна має відмовитись від претензій на $12 млрд. Чи вигідні такі умови для України та чому РФ пішла на компроміс - у матеріалі Фактів ICTV.