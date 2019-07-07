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Факти ICTV – Новини України і останні новини світу

США оголосили ультиматум компаніям-підрядникам Північного потоку-2

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