Факти ICTV – Новини України і останні новини світу
-
Скільки законопроектів розглянули депутати IX скликання
До Нового року залишился усього три дні, а нардепи уже встигли підвести …
- Теракт у Харкові: винним дали довічне та звільнили з-під варти
Стрічка новин
- 12:32Зеленський приїхав до Івано-Франківська з перевіркою
- 12:10Ендрю Данбар – фільмографія актора з Гри Престолів Фото
- 12:005 оригінальних і смішних побажань на Новий рік 2020
- 12:00Футболіст Шахтаря отримав виклик до олімпійської збірної Бразилії
- 11:45Скільки законопроектів розглянули депутати IX скликання
- 11:44Теракт у Харкові: винним дали довічне та звільнили з-під варти
- 11:34Гвардіола вдруге в кар’єрі двічі за сезон програв одній команді в чемпіонаті Відео
- 11:30Ринок землі: аграрний комітет рекомендував Раді ухвалити закон
- 11:24Салат Мишка на Новий рік 2020: 3 рецепти Фото
- 11:21Помер актор з Гри престолів Ендрю Данбар
- 11:05Страви на Новий рік Щура 2020
- 11:02Абсолютне нахабство: президент Чехії звинуватив МЗС РФ
- 10:58Супергерої, погані хлопці та синій їжачок – найочікуваніші фільми 2020 року Відео
- 10:36Фільми на Новий рік 2020
- 10:32Стрільба на влучність: як танкісти на Донбасі вдосконалюють майстерність Фото Відео
- 10:29Як прикрасити ялинку на Новий рік 2020
- 10:25Доба на Донбасі: 9 обстрілів і один поранений
- 09:58Різдвяний піст 2019: коли і що можна їсти Фото
- 09:57На трасі під Новомосковськом зіткнулися автобус та легковик – двоє загиблих Фото
- 09:53Що подарувати подрузі на Новий рік 2020
- 09:49Від паєток до бандо: 10 суконь на Новий рік 2020 Фото
- 09:31Байден відмовився свідчити у справі щодо імпічменту Трампа
- 09:22Вихідні на Новий рік 2020: скільки відпочиватимуть українці Інфографіка
- 08:57США оголосили ультиматум компаніям-підрядникам Північного потоку-2
- 08:55Від сорому до гордості: підсумки 2019 року в українському кіно Фото Відео більше фактів
Відеофактибільше відео
Корпоративний відпочинок за Києвом: святковий банкет, квест-маршрути та боулінг
Корпоратив - це не тільки привід подякувати співробітникам за гарну роботу, але й можливість зібратися колективом поза робочою обстановки для веселого проведення часу. Де організувати корпоративний відпочинок за Києвом - детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.
Турборежим монобільшості: підсумки року Верховної Ради ІХ скликання
Верховна Рада IX скликання закрила останнє пленарне засідання у цьому році. Наскільки продуктивними були нардепи у 2019-му та чи спрацював турборежим – у матеріалі Фактів ICTV.
Від сорому до гордості: підсумки 2019 року в українському кіно
Факти ICTV підбивають підсумки року в українському кіно. 2019 рік видався щедрим на стрічки вітчизняного виробництва, з яких деякі приємно здивували.
Транзит на 5 років, але відмова від позовів: подробиці газового контракту України і РФ
Газовий контракт між Україною та Росією буде укладено на п’ять років. РФ виплатить майже $3 млрд боргу, втім Україна має відмовитись від претензій на $12 млрд. Чи вигідні такі умови для України та чому РФ пішла на компроміс - у матеріалі Фактів ICTV.
На трасі під Новомосковськом зіткнулися автобус та легковик – двоє загиблих
У Дніпропетровскій області у ДТП з автобусом та автомобілем Opel загинули дві молоді дівчини.