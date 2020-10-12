Яка різниця, якій батьківщині служити? Батько політв’язня Вигівського розповів про тиск на сина

Батько політв’язня Валентина Вигівського, Петро Вигівський, вже сім років чекає свого сина з російської в’язниці.

Валентин зник 18 вересня 2014 року під час подорожі до Криму. Пройшовши тортури, погрози та 15-місячне ув’язнення у московському Лефортово, у грудні 2015 року він отримав вирок – 11 років в’язниці за “шпигунство”.

Про переживання під час слідства, листи сина та закон про в’язнів Кремля Петро Вигівський розповів в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.

Як Валентин став політв’язнем

Батько Валентина Вигівського зізнався, що авіація була справжньою пристрастю сина.

Він закінчив факультет електроніки НТУ Київський політехнічний інститут: для Валентина було важливо, що у тому ж корпусі навчався відомий авіаконструктор Ігор Сікорський.

– Це було його хобі, починаючи з дитячого садка. Коли був маленький, часто ходив до залізничної станції, брав блокнот, олівець і перемальовував механізми потягів або тепловозів. Коли підростав, часто ходив на книжковий ринок і шукав спеціальну літературу про літаки.

Однак саме пристрасть до авіації у 2014 році стане причиною затримання і викрадення Валентина Вигівського до Росії.

Приїхавши на один день до Криму восени 2014 року, він був затриманий силовиками так званої кримської самооборони. Згодом він опиниться у Лефортово (Москва), де йому висунуть звинувачення за статтею Шпигунство в авіаційно-космічній сфері.

Справу засекречено

Одразу після того, як Петро Вигівський дізнався про ув’язнення свого сина, почалися негайні пошуки коштів та адвоката.

Однак за законами РФ адвокат у такій справі повинен був обов’язково мати російське громадянство і доступ до секретності.

Тому Валентина “захищав” адвокат за призначенням.

– Ми намагалися довідатися, у чому полягала суть судової справи проти Валентина. Але потім з’ясувалося, що з тим адвокатом краще взагалі було не зв’язуватися.

За вироком російського суду, про який стало відомо у грудні 2015 року, Валентина Вигівського засудили до 11 років колонії суворого режиму.

Через секретність справи жодної детальної інформації батько політв’язня отримати не зміг.

Росія пропонувала співпрацю

Ще під час слідства прокурор особисто пропонував Валентину Вигівському співпрацювати з Росією у галузі авіації.

– Син розповідав, що у нього прямо запитали: “Яка тобі різниця, якій батьківщині служити?”

За словами батька, Валентин Вигівський фігурував у всіх списках на обмін, однак залишався у в’язниці у Кіровській області.

Перші роки йому дозволяли телефонувати додому, але вже згодом Валентин перестав відповідати, оскільки його помістили до так званого штрафного ізолятора.

Листи додому

Часто листи, на які чекав Петро Вигівський, приходили уже з внесеними правками.

У в’язниці діє цензура, усі папери обов’язково вичитуються перед тим, як потрапити до поштової скриньки.

– Було таке, що кілька листів від Валентина не дійшли взагалі. Йому якийсь чиновник сказав, мовляв, ти погано пишеш про Росію, пишеш назву країни з маленької букви.

Батько зізнається, що Валентин ніколи не скаржився на погані умови утримання, їжу або постійний холод у камерах.

Натомість у політичних питаннях він залишається на проукраїнських позиціях.

Згідно з вироком суду, Валентину Вигівському залишилося ще п’ять років ув’язнення.

Україні необхідний закон про політв’язнів

Станом на осінь 2020 року, за офіційними даними, у статусі політичних в’язнів на території РФ перебуває більше сотні українців.

Петро Вигівський зізнається, що скликати наступний суд у справі сина до змін у політичному житті Росії зараз немає сенсу, оскільки її буде програно.

– З 2015 року я добиваюся того, щоб в Офісі президента з’явилася людина, яка б відповідала за справи політв’язнів. Але там ніхто моїх дзвінків не приймає.

Він додав, що час від часу підтримує зв’язок з омбудсманом України Людмилою Денісовою, а найбільше за долю Валентина переймалася народний депутат Ірина Геращенко.

Наразі усіма необхідними справами, пов’язаними зі звільненням в’язнів Кремля, займаються переважно рідні та близькі.

Ольга Чайко, Наталка Тарчевська