Дизайнери з кожним роком пропонують чоловікам дедалі яскравіші та епатажніші елементи в одязі. Серед модних трендів можна побачити як різні класичні костюми, так і одяг спортивного стилю. Але попередня яскравість нікуди не поділася, вона просто перевтілилася в тренди нової спрямованості.

Добре відчувається стиль 1970-х років з якісним денімом та картатими сорочками, також набувають популярності шкіряні речі. Тренди чоловічої моди на зиму 2020-2021 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Багатошаровий образ з натуральних матеріалів

Нік Вустер — американський консультант з моди, який працював з мережевими магазинами Barneys New York, Bergdorf Goodman та Neiman Marcus, а також із Calvin Klein, Polo Ralph Lauren та Thom Browne. Він найбільш відомий своїм вуличним стилем.

– Коли в Нью-Йорку вже майже настала зима, я люблю монохромний багатошаровий образ. Вовняне пальто та светр з кашеміру – продукти передових інновацій з перероблених матеріалів. Обидва виготовлені з 100% переробленої вовни, що, як не розуміє більшість людей, неймовірно складно. Більшість перероблених трикотажних виробів на ринку змішані з поліестером та новими матеріалами, які не завжди корисні для довкілля, — пише в одній із публікацій Нік Вустер.

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Пальто з ефектним лацканом та камуфляж

У 2009 році Вілл Тейлор заснував свій незвичайний блог під назвою Bright bazaar, в якому розповідає не тільки про варіації стильних та модних образів, а й показує художні пейзажі. Також ділиться історіями своїх подорожей.

– Зимова суперсила — пальто з ефектним лацканом. Зараз може бути холодно, але я живу заради цих блакитних небесних днів, повних сонячного світла, — пише на своїй сторінці в Instagram блогер.

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У моді незмінно залишаються популярними камуфляжні принти — це також підтверджують популярні блогери. Важко уявити за яких умов камуфляж міг не бути в трендах.

– Камуфляж і колір – це щастя для хлопчика. Особливо, коли шапочка пасує до осіннього листя, – зазначає Вілл Тейлор.

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Мінімалістичний стиль

Модний блогер, модель та співак з Італії Маріано ді Вайо завжди міксує стилі. Мільйони підписників щодня захоплюються його образами, адже блогер завжди вдало комбінує різні варіанти луків.

– Холодно, закрито тренажерні зали. Тому надягаю теплу кофту, куртку, рвані джинси та біло-сині кросівки, — пише модель.

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Louis Vuitton, Dior, Berluti: тренди чоловічої моди 2020-2021

Раніше Факти ICTV підготували добірку стилів чоловічої моди осені 2020 року. Серед найбільш трендових – класичний, вуличний та спортивний стилі.

Найпопулярніший тренд – поєднання спортивного костюма та класичного пальто. Спортивний стиль може бути модним, і це доводять безліч стильних чоловічих луків.