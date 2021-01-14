14 січня гурту Без обмежень виповниться 22 роки. На честь дня народження команда вирішила зробити подарунок прихильникам у вигляді нової роботи, що має назву Поклянись. Поцілуй. Обійми, адже саме шанувальники є невід’ємною частиною БЕZ ОБМЕЖЕНЬ і всі ці роки були поряд.

Ця пісня – про спектр емоцій, які проживають люди протягом усього свого подружнього життя.

Ексклюзивно для Фактів ICTV фронтмен Сергій Танчинець розповів про історію створення гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та ідею нового кліпу.

Головними героями відеороботи на нову пісню стали танцівниця Яна Цибульська, яка була партнером Сергія Танчинця на проекті Танці з зірками, та її чоловік – Дмитро Жук.

Подружня пара станцювала танець, у якому ніби прожила різні емоції: любов, спокій, ненависть, радість, розчарування.

Також у відео знімається і фронтмен.











Нам вже 22 роки: фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Танчинець про історію гурту та прем’єру кліпу / 3 фотографии

– Гурт було створено випадково і це абсолютна правда, а вже 14 січня нам виповнюється цілих 22 роки. Гуляючи містом, я зустрів двох знайомих хлопців, вони йшли на репетицію, але від них пішов барабанщик, і оскільки я вмію грати, то вирішив долучитися до них. Спочатку гурт не мав назви, ми просто збирались і грали музику, яка нам подобалась. Вокаліста, який був тоді в гурті, забрали в армію і я згадав, що вмію співати. Так і утворився Без обмежень. З тодішнього складу залишилися тільки я і гітарист Ігор Рибар, який є співзасновником, – ексклюзивно для Факти ICTV розповів Сергій Танчинець.

Виникла ідея зняти саме танець, адже Сергій довгий час був у проекті Танці з зірками і присвятив цьому частину життя.

Всі емоції, які описані в новій пісні, танцівники дуже вдало змогли передати за допомогою танцю.

– Кліп, в якому немає місця грі. Лише справжні та щирі почуття. Історія, що відбувається між двома закоханими людьми, яку проживає абсолютно кожна пара. Нам було важливо показати кожну емоцію такою, як вона є, аби кожен глядач прожив її разом з нами. Здається, в нас вийшло, – ділиться емоціями Яна Цибульська.



















Нам вже 22 роки: фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Танчинець про історію гурту та прем’єру кліпу / 5 фотографий

Режисером відеороботи став Владислав Разіховський.

– Ми зібрали професійну команду для зйомок кліпу. Яна була моєю партнеркою на проекті, а ще вони (Яна Цибульська та Дмитро Жук, – Ред.) є чоловіком і дружиною. Для мене взагалі не стояло питання, кого знімати в цьому кліпі. Все було очевидно. Мені хотілось в кадрі бачити людей, які дійсно закохані одне в одного, які будуть щирими в своїх емоціях. У нас вийшла надзвичайно чуттєва робота, якою можна пишатись, — розповідає Сергій Танчинець.

Слухайте та дивіться нову роботу гурту на YouTube каналі БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

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