Імунітет виробляється до всіх штамів коронавірусу – імунолог

Наприкінці 2020 року перші країни розпочали масову вакцинацію проти Covid-19. Водночас у світі почали фіксувати нові штами коронавірусу, які й досі вивчають.

Нині ж в Україні не можуть сказати напевне, чи прийшов до нас новий штам коронавірусу, але майже ніхто не заперечує те, що він може значно ускладнити ситуацію в будь-якій країні.

Можливо, нашій державі потрібно готуватися до того, що рано чи пізно доведеться боротися і з новим типом Covid-19.

В інтерв’ю Фактам ICTV імунолог Федір Лапій розповів, чи варто боятися нового штаму коронавірусу.

– Те, що новий штам з’явиться в Україні – це питання часу? Яку небезпеку несуть нові штами?

– Так, це питання часу. Правильніше сказати – нові мутації, адже штам це те, що виділяється від однієї людини. У мене є свій штам, в інших людей – свої штами SARS-CoV-2.

Для коронавірусу, як РНК-вірусу, характерні мутації. Це, начебто, є поганою новиною. Але хороші новини у тому, що мутації можуть бути також у напрямку послаблення вірусу і у тім, що вони трапляються набагато рідше.

Тобто швидкість мутацій є набагато меншою якщо порівнювати з вірусом грипу, який мутує набагато швидше.

– Від чого це залежить?

– Це його природа, насправді. Це залежить від того, що є в природі, як він обмінюється з іншими вірусами, які тварини є резервуаром вірусу в природі, де вони зустрічаються, як вони обмінюються між собою і наскільки геном є сегментованим, щоб можна було помінятися великими ділянками, наприклад генів, і утворився новий, мутований.

Ми відмічаємо ці мутації. На сьогодні виявлено вже тисячі мутацій, і ті віруси, які виявили у Великій Британії, були виявлені і в Південній Африці, Китаї, та інших країнах. Вважають, що вони існують не один місяць.

Уперше їх виявили у Великій Британії з однієї причини – близько 10% зразків вірусу, які виділяються в Британії, йдуть на так зване генетичне секвенування.

Це не проста технологія, але вона дає змогу розшифрувати геном вірусу, щоб зрозуміти, чим він відрізняється від інших вірусів, які циркулюють одночасно.

Тобто ймовірність виявити мутований вірус у Британії набагато вища, аніж в інших країнах. Тим паче, в Україні. Вважають, що коли його вперше виявили в Британії, він вже існував в інших державах.

Поки що ці мутації, про які всі говорили, стосуються зв’язування вірусу з клітиною. Найімовірніше, це призведе до того, що він стане заразнішім. Це не означає, що він викликатиме більш тяжкі випадки захворювання.

Мутації ще вивчають щодо імунітету. Чи імунітет набуто в результаті хвороби або ж вакцинації. Тобто мутації не впливають на те, що ви втрачаєте імунітет.

Ці питання ще вивчаються, однак на сьогодні можна стверджувати, що мутації відбуваються в тих ділянках спайк-протеїну, які не стосуються саме імунної відповіді.

– Якщо людина перехворіла на один штам Covid-19, то у неї буде імунітет й до всіх інших штамів?

– Науковці вважають, що так. Всесвітня організація охорони здоров’я і професійні асоціації, науковці, які вивчають імунітет після перенесеного Covid-19, вважають, що імунітет зберігається.

Він набагато триваліший, аніж час, упродовж якого ми спостерігаємо за вірусом. Є люди, які справді хворіють повторно, але дуже рідкісні випадки реєструються протягом трьох місяців після перенесеної хвороби. Ми можемо стверджувати, що імунітет від Covid-19 триває довше за три-чотири, а то й п’ять-шість місяців.

Вивчається питання: чому деякі люди хворіють повторно. Найімовірніше, це не спричинено мутацією вірусу.

Професор Казанова зі США вивчає, чому деякі люди хворіють важче, чому дехто хворіє повторно. Це можуть бути ваші генетичні особливості, дефекти в імунній системі, які роблять вас схильним як до тяжкого перебігу хвороби, так і до повторного захворювання.

Незважаючи на те, що науковці вже мають попередні дані, їх ще потрібно підтвердити, щоб стверджувати, чому конкретні люди повторно хворіють, а в інших під час контакту з вірусом захворювання не розвивалося.

– Стиль життя впливає на те, як людина переносить коронавірус?

– Не дуже. Стиль життя більше має значення для того, щоб заразитися. Серед місць, де найбільший ризик зараження – бари, ресторани та кафе. Ми туди ходимо не для того, щоб сидіти там у масці, а для того, щоб спілкуватися.

Зазвичай ми сидимо близько одне до одного, за столом, спілкуємося. І тут є чинник, який “підігріває” бесіду – алкоголь. Людина втрачає контроль над тим, щоб тримати дистанцію, жвавіше починає говорити, а це означає більший ризик для передачі інфекції.

Якщо ми говоримо про дискотеку, яка наповнена людьми – такий стиль життя – це те, що сприяє передачі вірусу. Наприклад, якщо я не вживаю алкоголь, не палю, займаюся спортом, то це не той стиль життя, який робить вас більш або менш чутливим до Covid-19.

– Скільки триватиме гостра фаза пандемії?



– Ще влітку 2020 року ВООЗ говорила про те, що гостра фаза пандемії триватиме до кінця 2021 року. Але станом на сьогодні у нас є вакцини. З їхньою допомогою ми не зможемо створити колективний імунітет, але зможемо захистити тих, хто цього найбільше потребує – людей, які мають тяжкий перебіг хвороби.

На мою думку, друга половина 2021 року буде тим переломним моментом, після якого ми скажемо: Covid-19 залишається для нас звичайною застудою. Ми вже не говоритимемо про пандемію.

Ізраїль – перша країна в світі, яка перетнула межу у 20% вакцинації населення. Іншим країнам до цього ще доволі далеко, і ми не можемо говорити про створення колективного імунітету шляхом вакцинації.

Але Ізраїль на шляху до цього. За п’ять-шість місяців вони можуть мати досить високі рівні охоплення вакцинацією, щоб досягти показника, необхідного для колективного імунітету.

Нині ми можемо стверджувати, що вакцина захищає від тяжкого перебігу. Але не можемо казати про те, що вакцина запобігає переданню Covid-19.

Це питання й досі вивчається. Але масова вакцинація, наприклад у Ізраїлі, дасть змогу зрозуміти, чи впливає вона на циркуляцію вірусу. Теоретично так, адже імунітет спрямований на компонент коронавірусу, який прикріплюється до клітини. А якщо він не зможе цього зробити, то не зможе в неї проникати. Тобто я, наприклад, не заражатиму інших людей.

Спілкувалася Валерія Черненко