Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стрибнула на висоту 2,06 метра та встановила національний рекорд України на змаганнях у приміщенні.

Такий результат вона продемонструвала у місті Банська-Бистриця (Словаччина).

Крім того, Ярослава Магучіх подолала максимальну висоту в історії для атлеток віком до 20 років.

Також це втретє за увесь час змагань спортсмену вдалося стрибнути на таку висоту.

До цього такий результат демонстрували у 2006 році.

Перемоги Ярослави Магучіх

Рік тому, у лютому 2020-ого, легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу на змаганнях серії World Indoor Tour у Глазго.

Тоді вона з першого разу стрибнула на висоту 1,93 м.

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Джерело: Sport Ukraine