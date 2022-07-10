5 медаль у скарбничку України! Микола Бараннік виборов срібло на Всесвітніх іграх 2022

Липень, 09 в 23:33

Українець Микола Бараннік завоював перше срібло на Всесвітніх іграх 2022 з дисципліни пауерліфтинг. Це вже п’ята медаль, яку вибороли спортсмени з України.

Хлопець родом з Рубіжного Луганської області, тож був вимушенний тікати від війни. Деякий час жив У “ЛНР”. Наразі його рідні і досі там.

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Нагадаємо, що першу золоту медаль на Всесвітніх іграх 2022 Україні принесла 17-річна Софія Гречко у підводному плаванні. Вона перемогла на дистанції 200 м моноластом. Також золоту медаль здобула каратистка Анжеліка Терлюга.

Крім цього, бронзовою призеркою Всесвітніх ігор стала Анастасія Дерев’янко у паверліфтингу.