5 медаль у скарбничку України! Микола Бараннік виборов срібло на Всесвітніх іграх 2022
Українець Микола Бараннік завоював перше срібло на Всесвітніх іграх 2022 з дисципліни пауерліфтинг. Це вже п’ята медаль, яку вибороли спортсмени з України.
Хлопець родом з Рубіжного Луганської області, тож був вимушенний тікати від війни. Деякий час жив У “ЛНР”. Наразі його рідні і досі там.
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Нагадаємо, що першу золоту медаль на Всесвітніх іграх 2022 Україні принесла 17-річна Софія Гречко у підводному плаванні. Вона перемогла на дистанції 200 м моноластом. Також золоту медаль здобула каратистка Анжеліка Терлюга.
Крім цього, бронзовою призеркою Всесвітніх ігор стала Анастасія Дерев’янко у паверліфтингу.