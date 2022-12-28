Капітан британської збірної з крикету претендує на премію року від BBC

Грудень, 28 в 10:15

Бенджамін Ендрю Стоукс потрапив у short list BBC Sports Personality of the Year. У 2019 році спортсмен уже отримував нагороду від британської корпорації телебачення та радіомовлення за найяскравіші та найвизначніші досягнення.

Основні перемоги 2022 року

Премія BBC Sports Personality of the Year вручається спортсмену, який, на думку британської громадськості, зміг протягом року досягти найбільших результатів. Вибирає переможця населення Великої Британії шляхом загального голосування.

2022 рік став для Бена Стоукса по-справжньому знаменним, хоча б з тієї причини, що він очолив англійську збірну з крикету. Спортсмен прийшов на місце капітана, змінивши на цій посаді Джо Рута.

Зараз дивляться

Слід зазначити, що сам Стоукс зарахований до складу чоловічої збірної порівняно недавно — у червні 2020-го. Але практично одразу спортсмена призначили на якийсь час і капітаном.

Так сталося, що голова збірної Джо Рут узяв короткострокову відпустку з народження дитини. Найкращою кандидатурою для його заміни визнали Стоукса.

У 2022-му, обійнявши пост капітана на постійній основі, спортсмен зумів продемонструвати повною мірою свої лідерські якості. Його було визнано найкращим гравцем за підсумками змагання з південноафриканською командою.

Також саме завдяки Стоуксу Англія змогла перемогти у чемпіонаті світу з крикету, обійшовши Пакистан.

Важливо, що британець зумів продемонструвати у 2022 році не лише спортивний талант, а й суто людські риси. Після повені, що трапилася у Пакистані, Бен Стоукс пожертвував цій країні свої гонорари, щоб допомогти відновленню від стихійного лиха.

Секрет успіху номінанта на BBC Sports Personality of the Year

Капітан чоловічої збірної з крикету ділиться своїм розумінням, як здобути перемоги у спорті. Бен Стоукс каже, що для нього першочерговою є беззастережна віра у власну команду.

Як заявляє гравець, вірити в себе, безумовно, дуже важливо. Однак набагато важливіше, якщо капітан може покластися на кожного члена своєї команди.

Бен Стоукс зізнається, що не зміг би особливо виділити хоч одного гравця. За підсумками переможних матчів капітан упевнений, що всі члени його команди посідають повноправно свої місця. Тільки завдяки цьому британська збірна змогла здобувати одну перемогу за іншою.

На думку експертів у крикеті, не можна не відзначити заслуг самого Стоукса. Капітан збірної демонструє приголомшливу енергійність та невтомність.

Він є прикладом для інших, привносячи новизну в тактику гри. Вона відрізняється натиском і часткою агресивності, що було раніше не властиво британцям.

Коли журналісти ставлять Стоуксу запитання, звідки він черпає ідеї для тактичних прийомів, той відповідає, що довіряє власній інтуїції.

Утім, наголошуючи на значущості кожного гравця, капітан збірної знайшов окремі слова підтримки для Рехана Ахмеда — наймолодшого учасника команди, якому всього 18 років.

Також Стоукс відзначив заслуги тренера. Знаменні події у спорті 2022 року пропонує згадати букмекерська компанія, переглянувши найвидатніші ігри та матчі.