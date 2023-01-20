Синьо-жовтий шлях: пʼять найважливіших матчів в історії збірної України

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Наступний матч головної команди країни буде 300-м в історії нашої збірної. За цей час, Україна переживала злети та падіння, проте завжди залишала у серцях вболівальників місце для нових мрій.

Які вони, найбільш значущі матчі в історії синьо-жовтих? Знаходимо відповіді разом з платформою vbet poker, де кожен може азартно провести час за покерним столом.

29 квітня 1992: Україна — Угорщина

Перший матч в історії новоствореної держави її футбольна частина провела неподалік кордону з суперником — в Ужгороді.

Зараз дивляться Можливо в протистоянні з угорцями наші хлопці були приречені на невдачу, адже до гри синьо-жовті зовсім не готувалися. Сама команда зібралася за два дні до матчу в Києві. Опонент взяв українців своєю зіграністю та організованістю, тому зміг забити тричі. Україна відповіла одним голом — у виконанні Івана Гецка. 9 жовтня 1999: Росія — Україна Друге протистояння зі східним сусідом мало неабияке турнірне значення. Переможець отримував путівку на Євро-2000. Частково, Україну влаштовувала нічия — в такому разі синьо-жовті, з великою ймовірністю, займали друге місце й потрапляли у плей-офф кваліфікації. Господарі вели в рахунку до 87-ї хвилини, аж поки Андрій Шевченко не показав москалю його місце прямим ударом зі стандарту майже з центру поля. Фінальні 1:1 означали, що Україна фінішує в таблиці вище Росії, й підсовує історичному ворогу незабутню свиню. 26 червня 2006: Швейцарія — Україна Мундіаль-2006 — перший в історії нашої команди турнір, який підкорився синьо-жовтим. Команда Олега Блохіна здолала груповий етап, а в 1/8 фіналу зіткнулася зі Швейцарією. Основний та додатковий час переможця та голів не подарував. У серії пенальті геній Олександра Шовковського та холоднокровність його партнерів дозволили Україні перемогти та досягти найбільшої вершини в історії команди — чвертьфіналу чемпіонату світу. 11 червня 2012: Україна — Швеція За шість років з Блохіним на тренерській лаві, Україна штурмувала висоти першого для синьо-жовтих чемпіонату континенту. Євро-2012 був особливим, адже проходив на території України та Польщі. Набитий під зав’язку, київський Олімпійський приймав першого суперника нашої команди Швецію з великими надіями. Два голи Андрія Шевченка зігріли серця мільйонів вболівальників і принесли Україні одну з найбільш пам’ятних перемог. 1 червня 2022: Шотландія — Україна Цього матчу не могло не бути, але на мапі держав світу могло не бути одного з його учасників. Україна протистояла Шотландії у плей-офф чемпіонату світу, зціпивши зуби в боротьбі за своє існування й палаючи бажанням помститися за сотні загиблих у вируючій повномасштабній війні з Росією. Перемога в Глазго стала символом незламності України, яка вистояла на полі бою й готувалася до нових звитяг. Не тільки футбольних. Читайте Рамштайн-8 та ракетний удар по Краматорську: що відбувається на 331-й день війни (онлайн)

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