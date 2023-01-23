У звичайний футбольний вікенд тисячі матчів можуть відбутися за один день. Щоб стежити за іграми, звичайним поціновувачам футболу та гравцям, які роблять ставки на спорт, потрібна швидка й надійна програма для перегляду результатів у режимі реального часу.

Сьогодні є багато варіантів, тому в цій статті ми зібрали вісім найкращих футбольних додатків для прямих трансляцій.

Це молода європейська компанія, тому вона не така відома, як інші популярні сервіси для онлайн-трансляцій.

Зараз дивляться

Overlyzer не є традиційним додатком для прямих трансляцій, але пропонує функції, яких бракує великим конкурентам.

Основна відмінність полягає в спеціально розробленому алгоритмі, який показує хід гри у вигляді ілюстрованих графіків.

Тут можна побачити перемогу Арсеналу над Вест Хем Юнайтед з рахунком 3:1. Використовуючи синю та червону діаграми, за секунди можна дізнатися, яка команда чинила більший тиск на певному етапі гри.

Перший тайм був відносно рівним, невдовзі після перерви господарі поля посилили тиск та вирішили результат матчу на свою користь, забивши три м’ячі.

Наскільки сильними були “каноніри” на цьому етапі гри, добре видно за синьою лінією, яка високо піднялася. Ідеальний індикатор для розміщення ставок у режимі реального часу.

Overlyzer показує не лише поточний рахунок та загальну статистику, а й рівні тиску у відповідних іграх.

Наприклад, за допомогою спеціального фільтра користувач може вибрати тільки ті ігри, в яких різниця в тиску між двома командами дуже висока, відповідно, є ймовірність того, що скоро буде гол.

У жодному іншому додатку Livescore немає такого фільтра. Він особливо корисний для гравців, які роблять ставки у режимі реального часу.

Overlyzer очолює наш список як безперечний номер 1, хоч це і не типовий сервіс Livescore. Overylzer це, так би мовити, наступний крок в еволюції додатків для Livescore, який також постійно вдосконалюється. У цьому разі інструмент більше/менше буде особливо корисним.

Як і найбільші програми з прямими трансляціями, Overlyzer охоплює величезну кількість ліг. У повній версії є близько 1 000 змагань.

Додаток Overlyzer доступний на Google Play Store та App Store. Також ви можете скористатись десктопною версією.

– Висновок: Завдяки новому алгоритму та розумному фільтру Overylzer є найкращим доступним додатком для прямих трансляцій. Якщо ви періодично робите ставки онлайн або є амбітним гравцем, вам не обійтися без цієї програми. Радимо обов’язково скористатися повною версією за €19 на місяць. Ті, хто абсолютно не зацікавлений у спортивних ставках, легко відмовляться від усіх цих переваг та виберуть одного з безплатних провайдерів.

SofaScore

Як і Overlyzer, компанія SofaScore також базується у Європі. З 2010 року Іван Бешлич та Златко Хркач із Хорватії працювали над своїм додатком для прямих трансляцій, який був перейменований у Sofascore незадовго до чемпіонату Євро-2012.

Платформа росла дуже швидко, оскільки засновники одразу зрозуміли, що статистика ігор є доволі вичерпною та має високу цінність для користувачів. Ось чому вони уклали партнерство з Opta у 2014 році. Відтоді тут надають дані, які рідко можна знайти у більшості інших програм для онлайн-трансляцій.

Sofascore надає результати та статистику з 20 різних видів спорту 30 мовами й, за власними заявами, охоплює понад 11 000 турнірів.

Позитивним моментом є те, що на платформі ви знайдете не тільки склади та профілі гравців, а й більш докладну статистику. Наприклад, очікувані голи або середні доступні позиції гравців.

Ще одна цікава функція – Імпульс атаки, яка показує, на якому етапі гри кожна команда чинить більший тиск. Однак на відміну від номера один у нашому списку, на Sofascore, немає інструменту фільтрації імпульсу атаки, тому гравці, які роблять ставки онлайн, позбавлені швидкого доступу.

Нові користувачі повинні витратити час, щоб зорієнтуватися, як отримати доступ до великої статистики. Однак це не недолік дизайну Sofascore, а результат великого обсягу інформації.

– SofaScore – це швидкий і надійний додаток, який передусім вражає величезною кількістю статистики. Користувачам, які люблять докладну інформацію та зацікавлені в аналізі кожного аспекту гри, він особливо сподобається.

FotMob

Третій додаток Livescore у нашому списку також належить європейським розробникам. Крістер Нордвік та його брат заснували свою компанію у Норвегії у 2004 році. Понад 50 млн завантажень в App & Play Store та близько 14 млн активних користувачів на місяць.

FotMob не пропонує стільки статистичних даних, як Sofascore, але в деяких сферах він копає глибше. Наприклад, очікувані значення голів розбиті так, щоб ви могли переглянути цифри, приміром, тільки для першої чи другої половини. Також можна відображати значення xG лише для стандартів.

FotMob є одним із небагатьох сервісів для прямих трансляцій, які пропонують очікувані голи (xGOT). xGOT надає рейтинг удару, який потрапив у ціль, залежно від положення удару заднім числом.

Наприклад, удари в середину воріт мають меншу кількість балів, ніж завдані близько до штанги. Якщо гравець не попадає в ціль, значення xGOT завжди дорівнює нулю. xGOT вимірює цінність кидка, а модель xG вимірює можливість голу до кидка.

Попри велику кількість статистичних даних, FotMob має зрозумілий інтерфейс, тому ви одразу швидко зорієнтуєтесь.

– SofaScore та FotMob перебувають у дуже тісній боротьбі за друге місце. FotMob вражає не тільки великою кількістю статистичних даних, а й відмінним інтерфейсом користувача, в той час як SofaScore є більш винахідливим та креативним.

LiveScore

Один із найвідоміших сервісів прямих трансляцій посідає четверте місце у нашому списку. LiveScore був заснований ще в 1998 році та став одним з перших джерел інформації для любителів футболу та ставок.

Зовнішній вигляд додатка та десктопної версії не зазнав суттєвих змін за останні десятиліття, але змінився фокус компанії. Livescore тепер є частиною LiveScore Group, до якої також входять LiveScore Bet та Virgin Bet.

Livescore пропонує не лише результати, а й інші можливості, які надаються користувачам безплатно. Зручно й те, що є багато цікавих статей від компаній-партнерів, особливо з топових матчів.

Крім того, аналіз матчу можна отримати лише в один клік.

Зараз Livescore виглядає як суміш класичного лайв-сервісу та медіакомпанії, тому ви можете переглядати багато відеороликів. Основна увага приділяється інтерв’ю та зустрічам із пресою.

Розділ змагань докладніший, ніж статистичний. Порівняно з іншими вебсайтами, тут мінімум інформації. Наприклад, ви не знайдете статистику очікуваних голів.

– Висновок: Розділ статистики на LiveScore бажає бути кращим. Той факт, що ця програма все ж таки виходить до списку, пояснюється хорошим медіаконтентом. Навряд чи будь-яка інша компанія може запропонувати стільки інтерв’ю та відео з пресконференцій. Для кожного матчу ви знайдете аналітичні дані в один клік. Вам сподобається Livescore.com, якщо докладна статистика для вас не є необхідністю.

Flashscore

У 2006 році Мартін Гаєк та Їржі Мареш заснували першу версію Livesport.cz. Початковою метою було розробити провайдера прямих трансляцій для чеських користувачів. Однак невдовзі вони захотіли розширитися в інші країни і шукали нове ім’я для міжнародної версії.

Так було створено Flashscore, але ніхто не очікував такого успіху, навіть його засновники.

Лише у 2013 році Flashscore став доступним як додаток. Після успішного старту в Play Store через рік була запущена версія для Android. Відтоді програму завантажили понад 100 млн користувачів.

Штаб-квартира компанії залишається у Празі. Поступово компанія купила інші технологічні підприємства, розширюючи свою корпоративну імперію. Зараз у Livesport працює близько 800 людей.

Дизайн Flashscore зрозумілий з перших хвилин користування. Є доступ до найкращих моментів матчів, завантажених на YouTube.

Крім того, доступні звіти про ігри. Особливо нам подобається, як представлені таблиці. На них ви зможете побачити позиції в єврокубках та місця вильоту. За окремими іграми статистики не так багато, тому це трохи псує загальне враження.

– Висновок: FlashScore – це надійний сервіс для прямих трансляцій. Ті, кому статистика не дуже потрібна, той, хто хоче бути в центрі основних моментів гри в один клік, не оминуть Flashscore.

OneFootball

Останніми роками OneFootball став лідером на ринку додатків прямих трансляцій. Програма була заснована у 2008 році Лукасом фон Кранахом у Бохумі, і зараз вона має понад 100 млн активних користувачів.

Його популярність різко зросла, коли OneFootball отримала права на трансляцію іспанської ліги для Великої Британії у 2019 році. Після цього була співпраця зі Sky, тому матчі другого дивізіону Бундесліги та Кубка Німеччини також можна було транслювати за окрему плату.

Проте є і безплатні прямі трансляції, які іноді можна переглядати. У 2022 році користувачі могли безоплатно дивитися всі матчі Кубка Африки.

Розмір компанії завжди вимірюється її акціонерами. FC Bayern München, Adidas, FC Barcelona, ​​Real Madrid та Liverpool FC, серед інших, володіють акціями OneFootball. У травні 2022 року компанія залучила €300 млн венчурного капіталу при оцінці компанії в 1 млрд.

Після завантаження програми, ви маєте зареєструватися. Це не властиво для більшості інших компаній, які пропонують онлайн-статистику.

Живий тикер хороший, але потрібно трохи звикнути до того факту, що відповідні команди можна переглядати лише окремо.

Статистика не така велика, як у SofaScore або FotMob, але вона охоплює безліч деталей. Ви завжди будете в курсі останніх переводів.

Родзинкою програми є відеорозділ. Крім прямих трансляцій можна швидко знайти основні моменти та цікаві інтерв’ю.

– Висновок: OneFootball – дуже амбітна компанія, про яку ми ще почуємо. Через суму залученого ризикового капіталу очікується придбання додаткових прав на потокову передачу.

Goal Live Scores

Творці популярного вебсайту Goal.com запустили Goal Live Scores та стали одними з найбільших постачальників онлайн-результатів у світі.

Сильні сторони цієї компанії полягають у контенті, який ґрунтується на синергії з Goal.com. Хоча статистики небагато, дизайн програми вас порадує.

Реклама, звісно ж, дратує і часто займає весь екран, іноді вона зникає після кількох секунд очікування. Інші подібні сервіси більш виграшні, пропонуючи рекламу меншого розміру.

Попри це, дуже тішить швидкість оновлення результатів. Як показав наш тест, затримок відображення в цьому додатку майже не було, і ціль відображалася швидше, порівняно з іншими.

– Висновок: Тим, хто цінує ретельно продуманий редакційний контент, сподобається Goal.com. Якщо вам реклама не заважає, сайт напрочуд швидко оновлює результати в реальному часі.

BeSoccer

Історія розвитку BeSoccer досить цікава. У 2006 році розробник програмного забезпечення Мануель Ередіа дістав дуже серйозну травму під час матчу з мініфутболу. Чоловік провів цілий рік у лікарні та реабілітаційних клініках.

В результаті він мав багато вільного часу, тому розробив блог про технології, а також сайт, на якому архівував футбольні результати.

На той час його дратувала іспаномовна інтернет-платформа, оскільки там було важко швидко отримати результати його улюбленої команди Малагі, яка на той час грала в другому за величиною іспанському дивізіоні.

Сайт, який тоді називався Resultados de fútbol, зростав, тому у 2014 році його винахідник найняв двох розробників, щоб ті допомогли створити програму для Android та iOS.

Це зробило цільову аудиторію більш інтернаціональною, проте знадобилося нове ім’я, тому було запущено BeSoccer.

В іспаномовних країнах програма Livescore від Heredia досягла фантастичної кількості завантажень, але BeSoccer також досяг успіху і в англо- та франкомовних країнах.

Крім Іспанії та Південної Америки, додаток також особливо популярний в Африці.

Мануель Ередіа від початку надавав великого значення повній статистиці, і, на відміну від інших провайдерів Livescore, на BeSoccer можна знайти результати всього ХІХ століття.

Крім того, BeSoccer охоплює велику кількість ліг та надає, наприклад, більше результатів від молодіжних команд, ніж його конкуренти.

– BeSoccer – це непоганий сервіс прямих трансляцій, який пропонує безліч історичних статистичних даних. Крім того, ви можете знайти молодіжні ліги, яких не побачите у інших провайдерів в Livescore.