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Неоціненна втрата в олімпійській родині. На 92-му році життя померла легенда світової художньої гімнастики Альбіни Дерюгіної

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Неоціненна втрата в олімпійській родині. На 92-му році життя померла легенда світової художньої гімнастики Альбіни Дерюгіної

На 92-му розі життя померла легенда світової художньої гімнастики Альбіна Миколаївна Дерюгіна.

Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

– Із сумом сповіщаємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена Виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної, – йдеться у повідомленні.

Альбіна Дерюгіна прийшла у художню гімнастику на зорі її зародження й вважається основоположницею цього виду спорту в Україні. 

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За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України.

Сьогодні її вихованки відомі у всьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дає змогу виводити на п’єдестал пошани все нові й нові таланти України, зберігаючи неповторний стиль української школи художньої гімнастики.

– Від імені усієї олімпійської родини висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, колегам та вихованкам Альбіни Миколаївни. Світла та добра памʼять, – йдеться у повідомленні. 

Редакція сайту Факти ICTV також висловлює щирі співчуття родичам та близьким Альбіни Миколаївни Дерюгіної.

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Фото: Українська федерація гімнастики

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