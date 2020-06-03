Протести в США: думки американців про заворушення

Перші протести у США після смерті афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейського розпочалися 26 травня.

Мародерські грабунки та спалення магазинів, викрадення та підпал автомобілів, вуличні бійки та сутички вже призвели до перших жертв як з боку поліції, так і з боку протестувальників.

Заворушення у США проходять у десятках (переважно великих та розвинутих) містах. Факти ICTV поспілкувалися із двома американцями з різних штатів та дізналися їхню думку, чому протести мають такі наслідки та що відбувається у США сьогодні.

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Беверлі-Хіллз, штат Каліфорнія

Голівуд – найвідоміший район Лос-Анджелеса та головний символ американського кіно. Неподалік Голівуду розташоване не менш відоме місто Беверлі-Хіллз.

Протягом 30-31 травня сотні протестувальників вийшли на мітинги, створюючи стихійні заворушення на центральних вулицях міста.

У дні протестів жителям та гостям міста надходили повідомлення із попередженням про введення комендантської години.

– З 16.00 до 5.30 завтра у місті Беверлі-Хіллз вводиться комендантська година. Громадянам суворо забороняється перебувати у громадських місцях, парках та будь-яких інших публічних місцях. Винятком є ситуації, коли громадянам необхідно поїхати або повернутися з роботи та отримати або надати швидку рятувальну допомогу.

Кріс Лоу – підполковник у Національній гвардії штату Каліфорнія ВПС США. Він зізнався, що вже довгий час не відчував такої напруги, перебуваючи вдома, а не на війні.

Кріс переконаний, що мирні протести – це невід’ємна частина американської демократії, але тільки якщо вони справді мирні.

– Я дуже співчуваю важкому становищу чорношкірих американців та підтримую їх боротьбу проти расової нерівності, якій не місце у ХХІ столітті, однак я не можу і не буду підтримувати мародерів, злодіїв та порушників Конституції.

Коли Кріс повертався додому з роботи, то помітив на дорогах Беверлі-Хіллз колону із військових машин армії США.

Військовослужбовців сюди направили для контролю за протестувальниками, які відмовилися дотримуватися комендантської години.

– Я відмовляюсь розуміти логіку заворушень, які зводяться до грабування, спалення та знищення власного міста. Такі дії протестувальників не вшанували, а заплямували світлу пам’ять про Джорджа Флойда. Впевнений, він не хотів би цього.

Частина американського суспільства обурилася після заяви Дональда Трампа про можливе застосування сил Національної гвардії для встановлення безпеки та правопорядку на вулицях США.

– Однак є й інша частина суспільства, яка вимушена цілодобово захищати свою приватну власність, магазини, автомобілі від нападу мародерів. Яка боїться і не може вийти з власних будинків, бо вулиці буквально палають. Це – не боротьба зі злом, це – породження нового зла.

Кріс Лоу також розповів, що кількість поліції на вулицях містах того чи іншого штату встановлює керівництво штату, а не президент. Більшість бунтів відбулася саме через недостатню протидію правоохоронців.

– Будемо сподіватися, що лідери протестувальників схаменуться та публічно вибачаться за руйнування американських міст, за цей безглуздий, беззаконний та жахливий прояв анархії.

Чикаго, штат Іллінойс

Набагато жорсткішими були протести у Чикаго. Автор Instagram-блогу про життя в Америці, емігрантка із України Оля живе у самому центрі мегаполісу, однак ще ніколи не бачила стільки поліції на одній вулиці.

– Мені було дуже страшно вийти на вулицю. Мені здається, якоїсь миті люди перестали вимагати правосуддя, а просто захотіли знищити місто. Чикаго – місто із давньою історією, і внаслідок дій протестувальників горіли вінтажні магазини, яким понад 100 років. Вони мародерять, трощать банкомати, вони плюють поліцейським в обличчя просто у прямих ефірах.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ???? David A. Schiller (@depth.street) 30 Тра 2020 р. о 6:37 PDT

Весь центр Чикаго учасники протестів розмалювали графіті із лайливими словами, деякі з них навіть підпалювали прапори США.

Оля додає, що серед протестувальників – не лише чорношкірі, а й багато білих.

– Те, що відбувається в США сьогодні – просто жахливо. Я два дні не могла вийти з дому, не могла купити продуктів або просто замовити їжу. Усі вихідні десятки гелікоптерів патрулювали вулиці з повітря, але протестувальників було не зупинити.

Друзі Олі поділилися фото із Ukrainian Village – українського району в Чикаго: бунти відбувалися і там. Вранці жителі району побачили розбиті вітрини та гори сміття.

Оля також розповіла, що місцеві волонтери (серед яких багато афроамериканців) не чекають допомоги від влади та своїми силами організовують так звані толоки для прибирання Чикаго.

– Найсумніше тут те, що люди приходять і все прибирають, а наступної ночі приходять вони (протестувальники – Ред.) і знищують все на своєму шляху. Я переконана, що мета цих повстань – це розхитування і без того важкої ситуації в США. І справа тут не в расизмі, а в тому, що такі протести руйнують нашу країну, незалежно від кольору шкіри.

community showed up this morning to clean up the neighborhood. if you’re looking for a way to help, local businesses in black & brown communities could use it. #chicago #blacklivesmatterchicago #actionnow #chicagoprotests #localbusinesses pic.twitter.com/hKbZjyABMs — Madison Muller (@g0ingmad) June 1, 2020

Що далі?

Станом на початок червня випадки бунтів трапляються вже у всіх штатах Америки: мирних протестів стає все менше і менше.

Американські телеканали фіксують численні погроми в елітних районах Нью-Йорка, Лос-Анджелесу, Вашингтона, і у більшості випадків поліція не перешкоджає діям протестувальників.

На тлі пандемії коронавірусу в США радять готуватися до другої хвилі захворюваності, оскільки величезні натовпи на вулицях можуть стати каталізатором до поширення Covid-19.

Президенту США Дональду Трампу варто об’єднати навколо себе команду із кращих фахівців, щоб припинити масові заворушення якнайшвидше та не вдаватися до надто радикальних методів, адже відповідь на протести – це лакмусовий папірець напередодні президентських виборів у листопаді 2020 року.