Кулінарний експерт, бренд-шеф і переможець кулінарного шоу МастерШеф 5 Євген Клопотенко розповів, яка найбільша проблема існує в українському ресторанному бізнесі, для чого повинна бути вибудувана модель маркетингу і чому українці платять за фаст-фуд.

– Для мене важливо, щоб ресторан був прибутковим, була гарна і вибудована модель маркетингу. В Україні зараз висока кухня лише зароджується, є ресторани, де вона існує, але щоб якісь креативні речі – це дуже важко впроваджувати в Україні, – сказав Клопотенко.

Також він зазначив, що зараз найбільша проблема – це фаст-фуд. Не дивлячись на те, що це тренд, він не якісний. Можна за 70 грн отримати дві-три страви, ще й напій.

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– Ти начебто наївся, але це як бумаги поїсти. Витрачаєш 70 грн, це доступно багатьом українцям, але в результаті отримуєш дуже неякісну їжу. Це для мене стрес, коли наша економічна складова породжує якраз бажання готувати шеф-кухарям дешеву, погану їжу, – додав Клопотенко.

Також Євген розповів, що для нього важливі гроші, однак для того щоб їх заробити, потрібна мета. За його словами, він заробляє гроші щоб допомагати людям.

– Коли я створюю щось для людей, я відчуваю зворотній зв’язок, для мене це приємно. Але я також хочу заробляти гроші, ось і все. В мене взагалі немає зарплати, живу без неї, – зізнався Клопотенко.

Також Євгену Клопотенко запропонували на вибір три бурегери, які купили в різних місцях – супермаркеті, ресторані і мережі швидкого харчування. Він розповів, як вирахувати поганий бургер.