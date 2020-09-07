Потрібно відчувати себе суперзіркою – Єфросиніна розповіла про сприйняття жінок

Відома українська телеведуча, засновниця серії благодійних заходів Charity weekend, громадський діяч Маша Єфросиніна розповіла, що в українок відсутня любов до себе.

– Найчастішим запитанням на моїх лекціях від жінок є: Що робити, аби полюбити себе? В українок з цим проблема. Щоб це зробити потрібно стати супер зіркою всередині себе, вдягнути на себе корону і почати жити, тим життям, від якого будеш отримувати задоволення, – розповіла Маша Єфросиніна.

За її словами, більшість називає це низькою самооцінкою, знецінюванням себе, але це відчуття внутрішньої пустоти. Загалом є розуміння того як бути хорошою дружиною, господаркою, професіоналом у своїй справі, але що саме приносить задоволення самій жінці невідомо.

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– Я даю відверті інтерв’ю і вважаю, що тільки своїм прикладом я можу продемонструвати, що таке трансформація. Сьогодні вже немає стереотипу, коли говорили: Стань суперзіркою і тебе будуть любити люди. Зараз потрібно стати цієї зіркою всередині себе, – додала телеведуча.

Маша Єфросиніна зазначила, що це найважче завдання, оскільки багато років вважала себе некрасивою.

– Я багато років не вважала себе красивою. А зрозуміла, що моє відображення у дзеркалі дійсно таке, яким я його бачу, лише тоді, коли я навчилася любити себе, своє тіло, любити свою внутрішню зірку, якої не було, – сказала Єфросиніна.

Вона зазначила, що себе потрібно наповнювати. Це не лише певна форма, а ще повинен бути зміст. Тоді вам стане все одно чи люблять вас мільйони чи ні. Ви будете впевненими у собі.

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– Дуже часто я розуміла, що мені відмовляли у певній роботі чи ролі тільки через те, що рішення ухвалювала жінка. Все це через невпевненість та внутрішню пустоту. Проте будь-яка жінка може бути неймовірно красивою за правильного підходу і вміння займатись собою, – підсумувала телеведуча.

Маша Єфросиніна додала, що з одного боку, вона досягла великих результатів у зміні системи на глобальному рівні, оскільки вона може на великі аудиторії говорити про права жінок, куди йти та що робити у разі насильства, коли потрібно бити на сполох.

Послідовників її непопулярних заяв про рівність, насильство та права жінок стало набагато більше. Також вона додала, що наразі це додає сил рухатись далі. А у корені цих проблем лежать внутрішнє прийняття жінки.