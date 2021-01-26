Юлія Панкова – українська телеведуча, якій вдалося поєднати два свої улюблені хобі – кулінарію та професію журналіста.

Вона була учасницею шоу Майстер-шеф. Професіонали, ведучою програми журналістських розслідувань Інсайдер, а також заснувала свою справу в проведенні гастрономічних турів по світу та Європі. Але найбільшу популярність Юлії принесла програма Ревізор, де вона була в якості ведучої три сезони поспіль.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Юлія Панкова розповіла про зйомки програми Ревізор, проведення гастрономічних турів та особисте життя.

– Ви попрощалися з програмою Ревізор. Чому вирішили не продовжувати співпрацю?

– Коли я підписувала контракт з Новим каналом на зйомки програми Ревізор, йшлося тільки про один сезон. І те, що ми відзняли цілих три сезони, є для нас успіхом і засвідчує, що цей формат актуальний.

Я не можу сказати, що ми назавжди припинили зйомки, можливо, вони ще продовжаться. Всі знають, що телевізійні проекти мають свій термін придатності, але я сподіваюся, що Ревізор ви ще побачите в ефірі.

– Що вам дав час, проведений в рамках проекту?

– Насамперед, це неймовірний досвід. Коли я прийшла в Ревізор, то зрозуміла, що немає межі досконалості. Завдяки програмі я отримала сертифікат координатора системи харчової продукції. Тобто, тепер я можу заходити на будь-яке підприємство і вже перевіряти не тільки як телеведуча, але і як законний сертифікований фахівець. А також проект подарував мені багато нових знайомств та дивовижний досвід, який можна ще розвивати – і прагнути тільки вперед.

– Розкажіть детальніше, як проходили перевірки? За якими критеріями оцінювали заклад?

– Протягом усіх сезонів програми Ревізор існували чіткі стандартизовані критерії, за якими ми оцінювали те чи інше місце. Перш за все, це безпека. Якщо йдеться про ресторан, наприклад, Ревізор ніколи не може рекомендувати місце, де можна отруїтися або піддати своє здоров’я небезпеці.

А потім вже йдуть ціноутворення, смакові якості та інші моменти. Але для нашої країни дуже важливим є те, з якою відповідальністю ресторатори, шефи і власники бізнесу ставляться до наданих ними послуг. Над цим ще треба працювати і працювати, адже більшість закладів, які я перевіряла, не отримували табличку.

– Пригадайте патовий момент на зйомках програми, коли було дійсно страшно за своє життя?

– Пам’ятаю багато моментів, коли мені було неприємно перебувати на знімальному майданчику. Іноді лилася кров, іноді хтось намагався напасти на операторів або ж налякати тим, що отруять нас газом.

Був дуже неприємний випадок, коли ми перевіряли суші з цілодобовою доставкою у Києві. Кухарі явно перебували у стані сп’яніння, і скоріше за все – наркотичного. Вони були шалено агресивні, і тоді я не могла зрозуміти, яку реакцію можу очікувати від цих людей.

Саме тому я вдячна Новому каналу та нашому охоронцеві Саші, який був з нами та захищав мене і всю нашу команду. Також не давали мене в образу наші улюблені оператори, які працювали до знемоги з 10-ти кілограмовими камерами. Тому страшно мені ніколи не було, але часто я не розуміла, чого чекати від наших героїв.

– Є заклади, які ви продовжуєте відвідувати після їх ревізії?

– Я не відвідую ті заклади, які я не рекомендувала. Це навіть не обговорюється.

Цього року ми з мамою відпочивали неподалік від Коблево, і мої друзі в той момент також були там. Вони запросили мене в ресторан, який не отримав табличку. Я, звичайно ж, відмовляюся від таких перспектив, тому що це не відповідає моїм цінностям та внутрішнім правилам.

І навпаки, я із задоволенням ходжу в ті місця, які отримали нагороду. Наприклад, був випадок у Львові: ми нагородили ресторан, у якому я перевірила всі медичні книжки, чистоту, свіжість продуктів, якість обслуговування. Я була впевнена, що співробітники ідеально виконують свою роботу. Після цього ми залишилися у них на вечерю, тому що це не суперечить нашим правилам. Ми завжди рекомендуємо людям те, у чому впевнені самі.

– Як персонал закладу реагує на ваш візит у якості гостя? Можливо, починають відразу метушитися, адже можуть подумати, що зараз буде перевірка?

– З цим у мене пов’язано багато різних цікавих історій. Наприклад, іноді мені підсовують нульові чеки та намагаються безкоштовно мене нагодувати. Але я не піддаюся, бо цього ні в якому разі не повинно бути, я завжди плачу за рахунком і впевнена в тому, що будь-яка праця має бути оплачена.

Або ж мене намагаються посадити за столик під відеокамерами, щоб стежити за мною і, можливо, прослуховувати. Не можу звинувачувати, але ходять чутки, що в деяких ресторанах є прослушка.

– Які ресторани і бари могли б порекомендувати нашим читачам в Україні?

– Взагалі, мені дуже подобається те, що в Україні зараз розвивається гастрономічна культура. Я бачу, як кожного місяця відкривається багато нових ресторанів.

Я перш за все обираю заклади за шефом. Мені дуже подобається ресторан Рідкісна Птаха, також заклад Юрія Нікітюка Wine Love. Я в захваті від того, що робить Євген Клопотенко, і як він відроджує українську кухню, знаходить неймовірні рецепти стародавніх каш, страв, і говорить про те, що Україна – це не тільки вареники.

Я дуже люблю те, що робить Вова Ярославський і розумію, наскільки відповідально він ставиться до продуктів. Ось їх я точно можу рекомендувати.

– Як вдавалося доглядати за собою під час поїздок та підтримувати режим харчування?

– Дуже багато уваги я приділяла правильному сну. Саме тому завжди просила нашого продюсера вибирати мені номери подалі від усіх, щоб я могла відпочити. Мені необхідно спати по сім-вісім годин, щоб нормально себе почувати та триматися у кадрі.

Також я намагалася пити багато води. З харчуванням іноді були проблеми, але хлопці, які організовували знімальний процес, старалися, щоб у нас були сніданок, обід та вечеря. Хоча ми не завжди могли собі дозволити цю розкіш.

– Цього року програмі Ревізор буде вже десять років. У чому, на ваш погляд, унікальність цього проекту? Чому люди його чекають і дивляться вже десять років поспіль?

– Унікальність програми в тому, що всім завжди цікаво подивитися в замкову щілину і побачити те, що намагаються від нас приховати.

Наприклад, у турецькій гастрономії є традиція – дуже часто там кухня відкрита і відвідувач завжди може побачити процес приготування своєї страви. У нас в Україні це не так. Тому я впевнена, що секрет нашої програми в тому, що ми показуємо залаштунки цих кухонь. Мало того, іноді ми викриваємо, а іноді показуємо, як люди відповідально ставляться до своєї роботи.

– У яких проектах вас можна буде побачити на ТБ?

– Скоро ви про все дізнаєтеся. Я поки що не можу про це говорити, але незабаром всі секрети і таємниці відкриються.

– Ви активно займаєтеся гастротурами Європою. Розкажіть про своє хобі й чому вирішили зайнятися саме цим напрямком?

– Проектна робота ведучої досить нестабільна. І в якийсь момент я зрозуміла, що мені необхідна власна справа, завдяки якій я буду відчувати насолоду. А оскільки я люблю їжу та подорожі, мені захотілося поділитися цим з людьми.

У підсумку, я провела близько восьми гастрономічних турів, звозила близько 100 людей у ці подорожі й можу сказати, що це досить цікаве заняття, у якому я знаходжу собі нових друзів, спілкуюся та розвиваюся. У гастрономічних турах ми пізнаємо культуру країни через їжу, знайомимося з місцевими спеціалітетами, виробництвами, ходимо на екскурсії, багато гуляємо, п’ємо вино, розважаємося та спілкуємося. Це моя улюблена справа і моя відрада, яку я зараз буду ще більше розвивати.

На жаль, кордони закриті й останні півроку я займаюся такими напрямками, як Туреччина, Стамбул, Каппадокія, але там теж дуже багато цікавого. І ось коли я наповнюю цим своє життя та життя інших людей, я стаю трішки щасливішою, адже можу доторкнутися до справжньої культури.

– Чи належить комусь серце Юлії Панкової зараз?

– На сьогодні моє серце вільне. Я досить багато часу приділяла тому, щоб пережити попереднє розлучення і не стрибнути у вир з головою в нові стосунки, тому що це було б абсолютно нечесно.

Не можу сказати, що зараз маю мету знайти якусь людину, я не прагну до цього. Я розумію, що насамперед необхідно відчувати себе комфортно наодинці, а вже потім вступати у партнерські стосунки з людиною, з якою ти візьмешся за руку і підеш у світле майбутнє.

Ось тому в мене зараз період, у якому я насолоджуюся собою, практиками, розвитком та новими проектами, про які ви незабаром дізнаєтеся.

Перевірки Ревізора під час карантину

У сезоні Ревізор. Карантин. Юлія Панкова разом зі знімальною групою спеціально виїжджали на перевірки у той час, коли було страшно працювати через пандемію коронавірусу. У масках та засобах захисту вони перевіряли, як люди дотримуються карантинних заходів.

В одному зі спецвипусків програми Юлія Панкова влаштувала перевірку в столичному ресторані Сушія, вуличному фаст-фуді Caliber 10 і гіпермаркеті Ашан. Який із закладів зміг гідно пройти ревізію – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Юлія Панкова