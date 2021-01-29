Під ширмою мораторію відбувався грабіж – Лещенко про необхідність земельної реформи

1 липня 2021 року в Україні відкривається ринок землі сільськогосподарського призначення. Це означає, що її власники зможуть вільно нею розпоряджатися, продавати, здавати в оренду тощо.

Крім того, зросте і її вартість, що має позитивно вплинути навіть на тих, хто звик здавати землю в оренду на тривалий час.

Проте у багатьох залишаються запитання щодо того, як працюватиме ринок землі.

В інтерв’ю Фактам ICTV міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко розповів про те, чим важливе відкриття ринку землі.

– У липні 2021 року почне працювати ринок землі. За якими правилами він функціонуватиме? Які є побоювання?

– Із тим, як рухається земельна реформа, побоювань і страхів стає дедалі менше. Соціологічні дослідження свідчать, що суспільство все менш критично ставиться до земельної реформи.

Усе через те, що здійснюється реальна дерегуляція, реальна децентралізація. Ми ухвалюємо закони, які спрощують систему землеустрою, які ліквідують сотні різних бюрократичних процедур з елементами корупційних ризиків.

Найголовніше – вся країна розуміє, що ринок землі є, просто він тіньовий. Він існує через інститут емфітевзису і не гарантує право власності жодній зі сторін.

Ми рухаємося ближче до польського сценарію реалізації земельної реформи. Це тривіальний довгий шлях, без поспіху, який передбачає доступ до обігу земель лише українцям, з концентрацією не більше 100 га в одних руках, з можливістю допуску на ринок іноземців лише через всеукраїнський референдум.

Такий механізм функціонуватиме до 2024 року. Коли ми побачимо, що у нас є стабільна, якісна система координат, сталий розвиток, дотримання правил, буде можливість у діалозі із суспільством розглядати варіанти допуску тих чи інших суб’єктів на ринок.

Ми відкриваємо ринок землі поки що лише для громадян України. Це робиться свідомо, це політична і правова позиція президента, оскільки нам необхідно розвіяти всі міфи, які є у суспільстві, та детінізувати значний обсяг земель сільськогосподарського призначення, які перебувають поза правовою площиною.

Нам ще потрібно ухвалити кілька законопроектів, зокрема в частині фіналізації децентралізації, електронних аукціонів. Хочу ще раз пояснити, що ніхто землю не забиратиме. У кожного буде можливість розпоряджатися нею так, як вважає за потрібне.

Земельна реформа триватиме роками, постійно вдосконалюватиметься законодавство, надаючи пріоритет українцям.

– Тобто з 1 липня, з ухваленням усіх додаткових законів, українці зможуть продавати і купувати землю?

– Так, вони будуть повноцінними розпорядниками землі, але ніхто не зобов’язуватиме їх купувати або продавати землю.

Я не бачу жодних умов для ажіотажу в країні. Сьогодні мати у власності землю і здавати її в оренду набагато ефективніше, аніж її відчужувати. Орендна плата щороку зростає, конкуренція зростає.

На мою думку, земля – це найкращий депозит. Він лише зростає в ціні і стабільно приносить дохід.

Усі мають розуміти, що всі наші сусіди розпочинали цей шлях 15-20 років тому. Всі говорили про ризики, але час показав, що, наприклад, у Польщі вартість гектара зросла вдесятеро за 15 років.

Також зросли контроль за землями, ефективність землекористування, охорона, оподаткування тощо.

Нам не потрібно шукати якийсь особливий шлях. Є чудовий досвід наших сусідів, ми можемо рухатися в фарватері і спокійно розвиватися. Якісно проведена земельна реформа закладе основу на десятиріччя вперед для нашої держави.

– Як працюватиме продаж землі?

– Якщо земельний пай перебуває в оренді, і особа матиме бажання здійснювати кроки щодо його відчуження, то відпрацьовуватиметься інститут переважного права.

Той, хто орендує, має право первинно придбати чи взяти в інше обмежене право користування, виходячи з того, як це бачить власник. Якщо немає обмежень, діє вільний вибір щодо розпорядження землею.

Усе буде здійснюватися лише через нотаріальну форму, через безготівкову форму з відповідним банківським рахунком, з оподаткуванням, максимально прозоро. Ризиків для зловживань буде набагато менше, ніж є зараз.

– Ви вже передали громадам понад 2 млн га землі як голова Держгеокадастру. У чому позитив таких дій?

– Голови Держгеокадастру, які були до мене, брехали про те, що в них на балансі є понад 10 млн га землі сільськогосподарського призначення. Від початку роботи в Держгеокадастрі я задекларував позицію щодо повернення громадам всієї землі, яка є в розпорядженні держоргану.

Я, як голова Держгеокадастру, мав передати 10 млн га землі, з огляду на ту аналітику, яку оприлюднювали раніше. За фактом передав майже 2,3 млн га, і в мене на балансі залишається 750 тис. га земель сільськогосподарського призначення.

Це землі Академії наук, Міноборони, Міносвіти, Державної пенітенціарної служби – все, що залишилося.

Громадяни нашої держави мають розуміти, що понад 5 млн гектарів земель виведені в приватну власність.

Яким чином? Через механізми підробки документів, через відсутність інструментів контролю, країну просто грабували в режимі реального часу. На моє переконання, приватизація 90-х – ніщо порівняно з тим, що викрали Словаччину на території України. Але біль у тому, що не просто землю вивели, а вивели надра України.

Суспільство має розуміти, що нафта, газ, бурштин, літій – всі ключові запаси – вони сьогодні на землі і під землею, яка в приватних руках, тому що люди, які контролювали Держгеокадастр, вони ж контролювали Держгеонадра.

Приватні компанії отримували родовища, їх продавали приватним компаніям. Під ширмою мораторію, що не треба продавати землю, відбувався грабіж в режимі реального часу.

У перших числах лютого ми запускаємо національний геопортал відкритих даних. Люди бачитимуть, де чия земля, хто скільки платить за неї податків. Хто в схемі, чому бурштин належить невідомим громадянам, які вже померли.

Це буде певним чином революція в свідомості громадян, тому що люди в режимі реального часу бачитимуть, що відбувається. А паралельно під це ми запустимо супутниковий моніторинг і в режимі реального часу що три дні матимемо аналітику – де незаконна вирубка, де незаконна забудова – ми це все будемо бачити.

Іншого методу для боротьби з цими корупційними аспектами немає.

Посадова особа, яка розпоряджається мільйонами гектарів землі, має добровільно відмовитися від своїх повноважень. Ми своїм прикладом показали, що це можливо.

Повертати землю в державу необхідно, мільйони гектарів через суди ми не повернемо, тут потрібне спеціальне законодавство і спеціальне регулювання стосовно вилучення цих ділянок, якщо людина приватизувала два гектари, це не означає, що вона є власником надр, і тут держава має втручатися.

– Ви вірите, що силові органи в цій історії на боці справедливості?

– Мені важливо донести інформацію суспільству. Щоб люди зрозуміли, що немає тих 10 млн га, про які говорили їм політики. Люди щиро вірять, що вони можуть реалізувати своє право на два га, що вони справді є.

Потрібно працювати через спеціальне законодавство, адже ми не зможемо виключно через правоохоронні органи це все реалізовувати. Щодо тих проваджень, які є сьогодні, суди тривають роками.

Люди не несуть відповідальності, оскільки в країні є проблема з реалізацією конституційного права на захист. На мою думку, нам необхідно реалізувати більш якісно інститут вилучення ділянки для суспільних потреб, чітко виписати питання природноресурсного характеру, щоб надра належали державі.

Потрібні комплексні дії Верховної Ради, Кабміну, президента. І мене дуже радує, що прем’єр-міністр усвідомлює всі ризики і публічно говорить про те, скільки надр втрачено і як важливо це відновити.

Спілкувалася Оксана Михайлова