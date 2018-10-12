Сьогодні Бессарабія належить Молдові і Україні – тут проживає більше 47 національностей. З таким колоритом населення народилася і особлива кухня, тому Факти ICTV розповідають про частування Бессарабії.

Між Чорним морем, Прутом, Дунаєм і Дністром розташувалося місце, де живуть працьовиті, талановиті і щедрі люди. Унікальний колорит краю відчується одразу, як тільки ступите на землю Півдня України. Його особливість – перш за все, в національній кухні.

Бессарабська кухня формувалася протягом кількох століть під впливом безлічі інших кухонь: молдавської, румунської, болгарської, української, єврейської, турецької і навіть грецької. У загальному вона об’єднує колоритність 260 народів. Саме це і стає приманкою для гурманів. Рецепти багатьох страв передаються з покоління у покоління, тому деякі частування не записані на папері, а передані з уст в уста.

Радість для вегетаріанців

Бессарабська кухня характеризується безліччю овочевих страв, різноманіттям приправ і спецій. Традиційними у раціоні є фаршировані овочі: кабачки, баклажани, помідори, перець. Причому фарш може бути абсолютно різний: м’ясний, овочевий, м’ясоовочевий або ж крупи з овочами чи м’ясом.

Але любителі поласувати м’ясом також не будуть розчаровані: м’ясних і рибних страв достатньо. Особливістю бессарабської кухні є любов до бринзи: цей сир використовується майже у всіх стравах, а також подається окремо. Для наглядності ми розповімо детальніше про деякі частування.

Юшка по-бессарабськи з саламуром

Готується із різноманітних сортів дунайської риби на відкритому вогні. Використовують дунайського сазана, сома, судака, осетрових. Приготувати справжню рибацьку юшку – це мистецтво. Спершу у киплячу воду опускають цибулю, потім картоплю та моркву. Пізніше додають рибу і помідори або томатний сік. В кінці щедро притрушують зеленню. Готова юшка повинна увібрати в себе аромат зелені.

Подають цю страву по-особливому – рибу окремо на великій тарілці, а юшку наливають в окремі чашки або піали. Обов’язково пропонують спеціальний соус саламур і легке місцеве вино.

Голубці у виноградному листі

Відомі далеко за межами України голубці в Бессарабії все-таки мають свою відмінність, адже соковитий фарш загортають не тільки в капустяне листя, але й у виноградне. Такі голубці мають різну начинку м’ясну, овочеву, грибну – подаються з домашньою сметаною.

Такі голубці маленькі та акуратні, їх роблять на свята, щоб показати майстерність господині. Так-так, наші жінки люблять вислуховувати компліменти щодо їх страв, і про це слід пам’ятати завжди!

Вертута

Страва молдавської і грецької кухні – рулет з витяжного тіста, подібний німецькому штруделю. Начиняють вертуту бринзою, смаженою цибулею, маком з родзинками, фетою з помідорами, медом з волоськими горіхами, яблуками. Одного шматочка цілком достатньо, щоб вгамувати голод на півдня. Дітвора обожнює таке частування, його можна і в школу взяти, щоб перекусити на перерві, і на прогулянку – поділитися з друзями.

Фарширований перець

Ця страва уже давно стала інтернаціональною. Навіть у Бессарабії складно визначити приналежність цього частування до будь-якої національності. Готують його часто, особливо в сезон мясистого болгарського перцю, який наповнюю різноманітною начинкою. Тушкується і запікається у духовці зі сметаною та особливими соусами.

Бринза

М’який дуже солоний сир з овечого або козячого молока. Чудова закуска до бесарабських вин. Бринзу з коров’ячого молока місцеві гурмани вважають підробкою.

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Мамалига

Мамалига готується дуже просто: кукурудзяну крупу дрібного помелу засипають в солону воду і, помішуючи, варять до готовності. Потім густу кашу викладають гіркою на чистий вафельний рушник і прикривають. Коли корж охолоне, саме час сідати сім’ї за стіл. Хороша господиня знає, що для мамалиги головне – смачно її подати. Для цього в одну миску наливають домашню сметану, в іншу насипають терту бринзу. Також цю страву подають із шкварками.

Вареники з вишнею

Це частування відоме багатьом. Але ось приготовані в Бессарабії – вони все-таки інші! Напевно, тому, що вишня соковитіша: благодатний грунт наситив соковиті рубіни настільки, що вони стали м’ясистим і солодкими. Місцеві обожнюють ці вареники і подають їх як десерт або самостійну страву.

Оселедець дунайський

Риба з ніжним м’ясом, має приємний специфічний смак. Виловлюється в Дунаї в березні-червні. Варять її в дуже солоній воді, бо риба ця дуже жирна. Часто подають зі смаженою квашеною капустою.

Каварма

М’ясна страва, як правило готується з баранини. Зазвичай береться стара баранина, бо вона жирніша, а це відіграє важливу роль у приготуванні цієї страви. Також існує болгарський різновид каварми, яка готується зі свинини. Коли на столі з’являється каварма, настрій у домочадців блискавично піднімається.

Це ще далеко не увесь перелік колоритної кухні Одеського регіону. Але у вас є чудова можливість відвідати край колоритної Бессарабії і самим оцінити всі тонкощі частувань, які вам запропонують гостинні люди.

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