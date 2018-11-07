У березні 17-го року, після державного перевороту, в надії врятувати країну, Микола ІІ зрікся престолу.

Громадянська війна забере життя понад десяти мільйонів людей. Царя заарештують – разом з родиною. Імператриця Олександра, дочки – Тетяна, Ольга, Марія, Анастасія та син – цесаревич Олексій – усіх їх відправлять спочатку у Тобольськ, а потім перевезуть до Єкатеринбургу. Звідти вони вже не повернуться.

Понад 70 років радянська влада мовчала і про місце поховання, і про те, хто саме віддав наказ вбити Романових. Офіційно – кривавий цар був розстріляний за рішенням Уральської ради, без санкції з Москви. Утім, вже є свідчення, що наказ розстріляти царську родину дав особисто Ленін.

Відомий співак Олександр Новіков в Єкатеринбурзі очолює фонд 400-річчя дому Романових, подробиці вбивства царської родини вивчав, на його думку, окрему роль у роковому рішенні роль зіграв Яків Свердлов – на той момент очільник центрального виконкому.



Навесні 18-го будівлю обнесли парканом, виставили чатових. Тепер це – об´єкт під назвою Будинок спеціального призначення. Його комендантом став присланий із Пітера Яків Юровський.

В момент, коли родина та прислуга спустились до підвальної кімнати, двері зачинили, а Юровський нервово зачитав смертний вирок. Микола Романов встиг спитати: Що?

Княжну Анастасію, за однією із версій, закололи штиком гвинтівки. А у цесаревича начебто влучило 11 куль, і він ще був живий.

Дивно, але Нікулін помер через рік після цього запису. Головний царевбивця Юровський помер ще у 30-х. А ще – зник сам будинок Іпат´єва. Виконав цей наказ тодішній перший секретар свердловського обкому – майбутній перший президент Росії Борис Єльцин.

Вулиця Карла Лібкнехта. Будинок Іпат´єва був розташований саме на місці, де тепер стоїть храм. Відтоді змінився навіть ландшафт вулиці. Деяких інших старих будівель вже немає. Можливо, лише палац навпроти – зберігся з тих часів, і його могли бачити члени царської родини.

Кажуть, що на місці розстріляного підвалу – тепер вівтар. Хоча, насправді будинок був дещо лівіше, і сам підвал – не був на цьому місці.

Ще у 60-х у версії розстрілу почали з´являтися сумніви – надто багато білих плям. Навіщо вбивати дітей, ба більше – прислугу? Для чого спочатку відхрещуватися від убивства, а потім записувати інтерв´ю із розстрільною командою?

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За однією із версій, Ленін наказав їх заховати, а вбивство – імітація. І, мовляв, діти імператора навіть мали нащадків.

За іншою версією – цариця Олександра Федорівна разом з дочкою Тетяною доживали вік у Львівському монастирі.

Дехто серйозно запевняє, що Олексій Романов – згодом став Олексієм Косигіним. Підстава так вважати – один рік народження цесаревича і Косигіна – 1904-й, обидва – народилися у Петербурзі, до того ж біографія Косигіна – маловідома. Сам імператор начебто дожив до 58-го року і помер у Нижньому Новгороді. А у Іпат´євському будинку розстріляли – двійників.

У 91-ому у Поросьонковій балці під Єкатеринбургом знаходять рештки – загалом 9 скелетів. Не вистачає ще двох останків – цесаревича Олексія та княжни Марії. У 18-ому після розстрілу усі тіла спочатку привезли у Ганину Яму – неподалік, а потім перенесли сюди і спалили. Експертизи ДНК у США та Росії довели – кістки належать Романовим. Однак, в кінці 90-х з´явилась альтернативна експертиза професора токійського інституту мікробіології Тацио Нагайо.

У 2007, через 15 років і за кілька метрів від минулих розкопок, знаходять нові артефакти. На тому ж місці, під кострищем – невідомі кістки.

Інші фрагменти – юнака, приблизно такого ж віку, що й цесаревич Олексій. Кістки були сильно обгорілі.

Інша дивна деталь – знову ж у будинку Іпат’єва. На стіні начебто був дивний напис німецькою – “Цієї ночі Вальтасара вбили його слуги” – це цитата з Гейне.

Начебто невідомий робив також написи із цифрами, та малював свастику. Одразу ж заговорили про окультний слід – каббала та ритуальне вбивство.

З іншого боку – у каббалі не використовують арабські цифри, та й ніхто з розстрільної команди не був надто віруючим – усі вони були атеїстами.

Зрештою, написи могли з’явитися у 20-х роках, коли в Іпат’євському підвалі був музей.

Спекуляції на темі загибелі Миколи ІІ і його родини можуть бути пов’язані з боротьбою за спадщину Романових і російський престол.

У 1998 році 9 фрагментів тіл Романових були перепоховані у Петропавлівському соборі Петербургу. Але суперечки, чи, дійсно, це царська родина розгорнулися надзвичайно гострі. РПЦ не визнавала ідентичність. Певне, тому у 2015 році Слідчий комітет Росії відновив розслідування. Було проведено ексгумацію останків і вилучені фрагменти тіл імператора та його дружини.

У 2015 мали перепоховати і знайдені 2007 останки цесаревича Олексія і княжни Марії, але чомусь процес загальмували.

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