Кирило Тлумацький (Децл) помер від гострої серцевої недостатності.
Російський репер Кирило Тлумацький, який виступав під псевдонімом Децл, помер від гострої серцевої недостатності, яка спричинена ускладненням захворювання серцево-судинної системи.
Про це повідомляє слідчий комітет РФ.
Результати судово-медичної експертизи зазначають, що експерти не знайшли пошкоджень на тілі музиканта.
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Похорони проходили в Москві в Центральній клінічній лікарні Управсправами президента.
Нагадаємо, Децл помер в ніч на неділю, 3 лютого. Попередньо встановлено, що причиною смерті Децла стала серцева патологія.
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