Кирило Тлумацький (Децл) помер від гострої серцевої недостатності.

Російський репер Кирило Тлумацький, який виступав під псевдонімом Децл, помер від гострої серцевої недостатності, яка спричинена ускладненням захворювання серцево-судинної системи.

Про це повідомляє слідчий комітет РФ.

Результати судово-медичної експертизи зазначають, що експерти не знайшли пошкоджень на тілі музиканта.

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Похорони проходили в Москві в Центральній клінічній лікарні Управсправами президента.

Нагадаємо, Децл помер в ніч на неділю, 3 лютого. Попередньо встановлено, що причиною смерті Децла стала серцева патологія.