КМДА проведе перевірку всіх пам’яток культурної спадщини та сакральних споруд у Києві на предмет дотримання пожежної та техногенної безпеки.

На перевірку всіх об’єктів культурної спадщини Києва виділили 248 млн грн. Загальна кількість споруд – 3552 об’єкти, з яких 344 – національного значення, 1980 – місцевого, 1 228 – нововиявлені.

Пам’ятки перевірятимуть на предмет дотримання пожежної та техногенної безпеки.

Таке доручення підписав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

– Планується перевірити об’єкти всіх форм власності, зокрема на наявність охоронних договорів, які відповідно до законодавства повинні укладати власники. Якщо договорів не буде, тоді накладатимуть штрафні санкції, – повідомив політик.

Читайте: Поліція затримала чоловіка, який хотів підпалити собор Святого Патріка

На реставрацію та розвиток об’єктів культурної спадщини виділили 74,3 млн грн.

Нагадаємо, 15 квітня сталася пожежа у соборі Паризької Богоматері, яка тривала цілих 12 годин. Були знищені шпиль, дах, дерев’яні конструкції тощо.

Хоч Нотр-Дам і вдалося врятувати від повного руйнування, на його відновлення можуть піти десятиліття.