На День міста у Яремчі відбудеться масштабний гуцульський карнавал з ярмаркою та виставкою народного мистецтва Гуцульщини.

27 та 28 липня один з найпопулярніших курортів Прикарпаття Яремче святкує День міста. Цю подію завжди проводять масштабно та яскраво. Цьогоріч у місті відбудеться Перший відкритий гуцульський карнавал.

У ньому братимуть участь понад 30 платформ – це місцеві аграрії, фермери, виробники еко-продукції, народні майстри та ремісники, дизайнери одягу та аксесуарів, туристичні агенції, місцеві готелі, ресторани та музейні комплекси. Кожна зона міститиме елементи культури Гуцульщини, побуту, ремесла, традицій.

Під час свята оберуть найкращу платформу, яка отримає грошову винагороду. Головною родзинкою стане приготування величезного казана грибної юшки за традиційним рецептом, її зможе спробувати кожен охочий безкоштовно.

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У ці дні в Яремчі влаштують ярмарку з місцевими товарами та продуктами. Усе це супроводжуватиметься майстер-класами, дегустаціями страв гуцульської кухні, екскурсіями до садиб та культурних центрів. Крім того, на заході відкриють виставку народного мистецтва з такими експозиціями: розпис на склі, різьбярство, лозоплетіння, вишивка, ткацтво, кузня, гончарство та художній розпис кераміки.









День міста Яремче: 27-28 липня відбудеться Перший відкритий гуцульський карнавал / 2 фотографии

За словами організаторів, загальна атмосфера події не залишить нікого байдужим і передасть весь колорит, гостинність, традиції та побут Гуцульщини.

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