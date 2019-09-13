Футурист та письменник Ювал Ной Харарі розповів про складнощі видання у Росії книги, яка критикує сучасну владу.

Відомий футурист Ювал Ной Харарі, який написав бестселери – Людина розумна та Людина божественна – виступив на щорічній конференції YES 2019.

Нещодавно він видав нову книгу – 21 урок для XXI сторіччя. Однак російський переклад дещо відрізняється від оригіналу.

Професор Харарі пояснив, чому так сталось.

Далі – пряма мова.

Це була дуже важка дилема для мене.

Деякі зміни в російському виданні були зроблені без мене – завоювання або захоплення Криму змінили на приєднання Криму.

Проте деякі зміни зробили все ж з мого дозволу.

Росія – це не демократія. Вони не мають демократичної свободи вираження.

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В моїй новій книзі багато критики нинішнього російського режиму. І мені сказали, що не дозволять видати і поширювати цю книгу в такому вигляді.

А якби я намагався, це могло наразити моїх перекладачів і видавців на небезпеку. Мені довелось обирати – чи дещо змінити для російськї аудиторії чи не видавати книгу взагалі.

Я поважаю тих людей, які сказали, краще не видавати взагалі. Але це екстримальна і не здорова позиція – щоб подібні книжки не виходили.

Насправді книга не про Україну, не про Росію, не про Крим. Вона про штучний інтелект, про зміни клімату, про можливі диктатури.

Дуже важливо, щоб росіяни брали участь у цій глобальній розмові. Якщо ви вилучите людей, які живуть в недемократичній країні, це не буде всесвітня розмова. Тому я погодився на компроміси.

Я не хочу додавати будь-яку похвалу, але я готовий змінити приклади, щоб пояснити ідеї.

Нагадаємо, в Києві проходить 16-та Щорічна конференція YES 2019. Форум відвідають понад 400 політиків, бізнесменів, громадських активістів з 26 країн світу.