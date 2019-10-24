На львівському Форумі Видавців-2019 презентували український переклад японського бестселеру для дітей Математик, який перетворився на мурашку математика Масао Моріта.

Згодом науковець і письменник з Японії написав листа своїм українським читачам і усім, хто зацікавлений у математиці як в науці.

– Написання цієї книги було для мене захоплюючим викликом. Питання, яке я переслідував – Що таке число один? Це основне і дуже складне питання. Насправді є математик, який все своє життя присвятив цьому питанню. Його звуть Готлоб Фреге: винятковий німецький філософ, логік і математик, який зробив великий внесок у історію філософії, логіки та математики. Вам може бути цікаво, як професійний математик може не розуміти значення першого і найпростішого числа одиниця? Але тоді я поставлю запитання – Як би ви самі пояснили значення слова один? – пише Моріта

Фреге все своє життя присвятив питанням одиниці, проте не зміг дійти до успішної відповіді, незважаючи на його величезні зусилля. Однак його розслідування дало багато важливих відкриттів для наступних поколінь, які врешті-решт зробили можливими винахід наших комп’ютерів.

– Розуміння та використання чисел, звичайно, дуже різні. Математики не просто використовують числа, але намагаються зрозуміти, чим вони є. Математика аж ніяк не є закінченим знанням. Багато математиків у всьому світі досі працюють над тим, щоб поглибити наше розуміння чисел. Насправді історія математики говорить нам про те, як уявлення про число і контекст, в якому вони існують, можуть докорінно змінюватися протягом усієї історії. Немає способу сказати, як люди в майбутньому будуть зображати число один. Це може, і, певно, буде сильно відрізнятися від того, як ми думаємо про числа зараз, – запевняє Масао Моріта.

Більше про це можна прочитати у книзі Математик, який перетворився на мурашку, що вийшла українською завдяки благодійному видавничому проекту ЛакіБукс. Першою в Україні книгу презентувала кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту математики НАНУ Ірина Єгорченко.

– Математика розвиває мозок. Фізкультура – це не тільки тренування зараз, а й навчання навичкам тренуватись все життя. Так само цікава математика корисна для тренування мозку та навичок мислення на все життя, – вважає Ірина.

Незвичайні ілюстрації для книги виконав японський мастер дизайну книги та тканини Кацудзі Вакісака. В Україна книга вийшла у видавництві Чорні вівці.

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Завдяки проекту ЛакіБукс, познайомитися із книгою вже змогли читачі 150 бібліотек на Сході та Півдні України.

– Ми вперше познайомились із цією книгою під час виставки у Болоньї навесні 18-го року. І вже тоді вирішили, що маємо перекласти її українською. І сьогодні ми бачимо, що справа була того варта. Ця книга – одна з найнезвичайніших дитячих книжок, що містить в собі цікаву історію, приклади японської філософії та відношення до світу і, що найголовніше, корисні знання, що заохочують малечу поринути у математичний світ, – вважає ініціатор проекту ЛакіБукс, співзасновник IT-компанії Lucky Labs Рустам Гільфанов.

Загалом у проекті ЛакіБукс вийшло вже 7 науково-популярних книжок для підлітків. Були серед них й інші видання на математичну тематику. У 2018-му у проекті вийшла українська книжка #ЩОТАКЕМАТЕМАТИКА Кузька Кузякіна. Вона отримала нагороду Всеукраїнського рейтингу Книжка року 2018 у номінації Пізнавальна та розвиваюча книга.

До речі, нещодавно проект ЛакіБукс презентував книгу про генетику в лісі.