Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) провело дослідження, згідно якого рівень споживання піратського контенту знизився на понад 15%.

Користування краденим контентом у Європі знизилося на понад 15%, про це йдеться у звіті Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO).

Дослідження EUIPO виявило, що споживання нелегальних фільмів, серіалів і телешоу знизилося на 15,1% в 2018 році порівняно з 2017 роком. Особливо стрімке зниження спостерігалося в музичній сфері – на 32%.

У звіті зібрано дані про понад 70 млрд інтернет-з’єднань з січня 2017 року по вересень 2018 року. Також відзначено, що середньостатистичний європейський інтернет-користувач за перші дев’ять місяців 2018 року звертався до піратського контенту 9,7 разів на місяць, як зі стаціонарного комп’ютера, так і з мобільного пристрою.

– Індустрії, для яких важливе дотримання права інтелектуальної власності – кіно, телебачення, музика та інші, створюють в ЄС понад 11 млн робочих місць. Піратство – це втрата прибутку компаній, а значить, пряма загроза для галузі і зайнятих у ній. Незважаючи на зниження споживання піратського контенту, нам всім потрібно буде ще прикласти багато зусиль для вирішення цієї проблеми. Ми сподіваємося, що наші дані допоможуть тим, хто ухвалює рішення у боротьбі з піратством, – коментує виконавчий директор EUIPO Крістіан Арчамбо.

Дослідження, проведене Gemius для української антипіратської ініціативи Чисте небо влітку 2019 року показало, що 31% українців готові платити за легальний контент. Рік тому цей показник становив 13%. І все більше людей тепер вважають, що боротися з піратством необхідно.

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– Ми приємно здивовані результатами літнього дослідження, особливо звертаючи увагу на те, що ми рухаємося в одному цивілізованому напрямку разом з Європою. І хоч готовність платити не означає відмову від нелегального, ми помітили покращення показника і серед тих, хто вже реально платить – 8% опитаних, що на чверть більше, ніж минулого року, – коментує директорка громадської спілки ініціатива Чисте небо Катерина Федорова.

Об’єм ринку несанкціонованих трансляцій на IPTV, якими користуються приблизно 13,7 млн громадян ЄС, становить в середньому €941,7 млн на рік. Це разові платежі, покупка нелегальних приставок або довгострокові підписки, реалізовані неавторизованими продавцями. Середній користувач ЄС витрачає €5,74 на місяць на неавторизовані IPTV сервіси.

Нагадаємо, масштабне міжнародне опитування YES 2019 показало, що сучасні політична, соціальна й економічна системи не роблять людей щасливішими.

Джерело: IBC