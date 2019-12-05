PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Крадіжка фільмів, серіалів і музики в ЄС знизилася на 15%

Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) провело дослідження, згідно якого рівень споживання піратського контенту знизився на понад 15%.

Крадіжка фільмів, серіалів і музики в ЄС знизилася на 15%

Користування краденим контентом у Європі знизилося на понад 15%, про це йдеться у звіті Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO).

Дослідження EUIPO виявило, що споживання нелегальних фільмів, серіалів і телешоу знизилося на 15,1% в 2018 році порівняно з 2017 роком. Особливо стрімке зниження спостерігалося в музичній сфері – на 32%.

У звіті зібрано дані про понад 70 млрд інтернет-з’єднань з січня 2017 року по вересень 2018 року. Також відзначено, що середньостатистичний європейський інтернет-користувач за перші дев’ять місяців 2018 року звертався до піратського контенту 9,7 разів на місяць, як зі стаціонарного комп’ютера, так і з мобільного пристрою.

– Індустрії, для яких важливе дотримання права інтелектуальної власності – кіно, телебачення, музика та інші, створюють в ЄС понад 11 млн робочих місць. Піратство – це втрата прибутку компаній, а значить, пряма загроза для галузі і зайнятих у ній.

Незважаючи на зниження споживання піратського контенту, нам всім потрібно буде ще прикласти багато зусиль для вирішення цієї проблеми.

Ми сподіваємося, що наші дані допоможуть тим, хто ухвалює рішення у боротьбі з піратством, – коментує виконавчий директор EUIPO Крістіан Арчамбо.

Дослідження, проведене Gemius для української антипіратської ініціативи Чисте небо влітку 2019 року показало, що 31% українців готові платити за легальний контент. Рік тому цей показник становив 13%. І все більше людей тепер вважають, що боротися з піратством необхідно.

Читайте: Справа Moonwalk — що вб’є піратський бізнес

– Ми приємно здивовані результатами літнього дослідження, особливо звертаючи увагу на те, що ми рухаємося в одному цивілізованому напрямку разом з Європою.

І хоч готовність платити не означає відмову від нелегального, ми помітили покращення показника і серед тих, хто вже реально платить – 8% опитаних, що на чверть більше, ніж минулого року, – коментує директорка громадської спілки ініціатива Чисте небо Катерина Федорова.

Об’єм ринку несанкціонованих трансляцій на IPTV, якими користуються приблизно 13,7 млн громадян ЄС, становить в середньому €941,7 млн на рік. Це разові платежі, покупка нелегальних приставок або довгострокові підписки, реалізовані неавторизованими продавцями. Середній користувач ЄС витрачає €5,74 на місяць на неавторизовані IPTV сервіси.

Нагадаємо, масштабне міжнародне опитування YES 2019 показало, що сучасні політична, соціальна й економічна системи не роблять людей щасливішими.

Джерело: IBC

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

новий рік
Новий рік 2020: куди поїхати зустрічати в Європі
Санкції проти РФ залишаться до виконання Мінська – президент Єврокомісії
Санкції проти РФ залишаться до виконання Мінська – президент Єврокомісії
Штучний інтелект, долар і нафта: несподівані прогнози на 2020
Штучний інтелект, долар і нафта: несподівані прогнози на 2020
В РФ коров выгнали на поле в VR-очках, чтобы увеличить молокоотдачу
У РФ корів вигнали на поле в VR-окулярах, щоб збільшити молоковіддачу
Тимошенко представила Україну на саміті ЄНП
Тимошенко представила Україну на саміті ЄНП
как определить возраст собаки
Вчені створили формулу для перерахунку “собачих років” на людські
нато
Реверанс Макрона: чи справді НАТО і ЄС загрожує крах
Де живуть найщасливіші люди – рейтинг Євростату
Де живуть найщасливіші люди – рейтинг Євростату
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка