19 січня в Україні відзначається Водохреща або Йорданів день. Це – останнє свято різдвяного циклу. Християни вважають цей день єдиним у році, коли вода набуває цілющих властивостей.
Тисячі вірян в Україні у цей день купаються в ополонці. Якщо водойма покрита льодом – роблять спеціальні прорізи, часто у формі хреста. У таїнстві також бере участь священик: він освячує ополонку і читає молитви. Традиційно, пірнати у воду потрібно тричі.
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Щоб купання в цей день було не тільки корисним, а й безпечним для вашого здоров’я, Факти ICTV зібрали перелік водойм, де купатися на хрещення у Києві.
Дніпровський район:
- пляж Дитячий (біля каплички у Гідропарку);
- пляж Венеція (острів Долобецький);
- пляж Передмістна Слобідка (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври);
- пляж Тельбін (проспект Павла Тичини);
- пляж Райдужний (озеро Райдужне, вул. Марка Черемшини);
- пляж Веселка (вул. Микільсько-Слобідська);
- пляж Центральний (Труханів острів).
Оболонський район:
- пляж Вербний (оз. Вербне, вул. Приозерна);
- місце масового відпочинку Наталка (затока Оболонь, вул. Прирічна);
- Наталка 2 (вул. Оболонська набережна);
- пляж Пуща-Водиця (ставок Горащиха, 7 лінія);
- Х-Park (парк Муромець);
- озеро Йорданське (просп. Степана Бандери).
Деснянський район:
- зона відпочинку Троєщина (вул. Оноре де Бальзака).
Голосіївський район:
- пляж Галерний (вул. Набережно-Корчуватська).
Нещодавно Факти ICTV писали про те, якою буде погода на Водохреща 2020.