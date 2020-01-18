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Факти / Lifestyle

Де купатися у Києві на Водохреща 2020 (КАРТА, СПИСОК)

19 січня в Україні відзначається Водохреща або Йорданів день. Це – останнє свято різдвяного циклу.  Християни вважають цей день єдиним у році, коли вода набуває цілющих властивостей.

Тисячі вірян в Україні у цей день купаються в ополонці. Якщо водойма покрита льодом – роблять спеціальні прорізи, часто у формі хреста. У таїнстві також бере участь священик: він освячує ополонку і читає молитви. Традиційно, пірнати у воду потрібно тричі.

Читайте: Водохреща: навіщо потрібна свята вода і як її використовувати

Щоб купання в цей день було не тільки корисним, а й безпечним для вашого здоров’я, Факти ICTV зібрали перелік водойм, де купатися на хрещення у Києві.

Дніпровський район:

  • пляж Дитячий (біля каплички у Гідропарку);
  • пляж Венеція (острів Долобецький);
  • пляж Передмістна Слобідка (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври);
  • пляж Тельбін (проспект Павла Тичини);
  • пляж Райдужний (озеро Райдужне, вул. Марка Черемшини);
  • пляж Веселка (вул. Микільсько-Слобідська);
  • пляж Центральний (Труханів острів).

Оболонський район:

  • пляж Вербний (оз. Вербне, вул. Приозерна);
  • місце масового відпочинку Наталка (затока Оболонь, вул. Прирічна);
  • Наталка 2 (вул. Оболонська набережна);
  • пляж Пуща-Водиця (ставок Горащиха, 7 лінія);
  • Х-Park (парк Муромець);
  • озеро Йорданське (просп. Степана Бандери).

Деснянський район:

  • зона відпочинку Троєщина (вул. Оноре де Бальзака).

Голосіївський район:

  • пляж Галерний (вул. Набережно-Корчуватська).

Де купатися в Києві на Водохреща 2020

Нещодавно Факти ICTV писали про те, якою буде погода на Водохреща 2020.

Джерело: КП Плесо

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