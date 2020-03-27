Всесвітній день театру 2020 - кращі поздоровлення у листівках

27 березня відзначається Всесвітній день театру. Щороку у цей день прийнято вітати усіх, хто має відношення до цього виду мистецтва – від режисерів та акторів до білетерів і гардеробниць.

Свято всіх працівників театру запровадили у 1961 році делегати IX конгресу Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО.

І хоча через карантинні заходи в Україні працівники театру у цьому році не зможуть відзначити свято та потішити своїх шанувальників виставами, не забудьте привітати їх та побажати їм професійних успіхів.

Читайте: День театру – кращі СМС-повідомлення

У Всесвітній день театру сайт Факти ICTV підготував святкові листівки, якими можна поздоровити слуг Талії та Мельпомени.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які заходи у Києві скасували через пандемію коронавірусу та карантин.