Біллі Айліш і Мерая Кері: зірки дали онлайн-концерт Living Room Concert for America
Меломани з усього світу прослухали виступи улюблених співаків під час онлайн-концерту iHeart Living Room for America, який пройшов 29 березня в 9.00 за східним часом (30 березня о 5.00 за Києвом) на телеканалі Fox.
Музичний захід організував Елтон Джон для того, щоб люди з усього світу могли розвеселитися під час карантину, а також аби зібрати гроші для допомоги співробітникам медичної сфери, що працюють в умовах пандемії.
На захід відгукнулися Біллі Айліш, Мерая Кері, Алісія Кіз, Backstreet Boys, Тім Макгроу, Біллі Джо Армстронг з Green Day, Каміла Кабелло, HER та Сем Сміт.
Сайт Факти ICTV зібрав виступи зірок, які вже доступні в мережі: