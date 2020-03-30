Біллі Айліш і Мерая Кері: зірки дали онлайн-концерт Living Room Concert for America

Меломани з усього світу прослухали виступи улюблених співаків під час онлайн-концерту iHeart Living Room for America, який пройшов 29 березня в 9.00 за східним часом (30 березня о 5.00 за Києвом) на телеканалі Fox.

Музичний захід організував Елтон Джон для того, щоб люди з усього світу могли розвеселитися під час карантину, а також аби зібрати гроші для допомоги співробітникам медичної сфери, що працюють в умовах пандемії.

На захід відгукнулися Біллі Айліш, Мерая Кері, Алісія Кіз, Backstreet Boys, Тім Макгроу, Біллі Джо Армстронг з Green Day, Каміла Кабелло, HER та Сем Сміт.

Сайт Факти ICTV зібрав виступи зірок, які вже доступні в мережі:

Читайте: Хворий коронавірусом відвідав масштабний рок-концерт в Новій Зеландії

Нагадаємо, в Україні через коронавірус скасували всі концерти.