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Факти / Культура

На тлі пандемії 13% музеїв світу можуть не відкритися знову – ЮНЕСКО

Близько 13% музеїв у світі матимуть труднощі або взагалі не зможуть відкритися після завершення пандемії коронавірусу.

Про це заявили в ЮНЕСКО.

Організація закликала допомогти музеям у відновленні роботи.

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Як зазначається, через спалах Covid-19 призупинили свою роботу понад 85 тис. музейних закладів, що становить 90% від загальної кількості.

– Музеї відіграють вагому роль у забезпеченні життєстійкості суспільства. Ми повинні допомогти їм подолати кризу та зберегти їх взаємодію з аудиторією, – заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували добірку 5 віртуальних екскурсій музеями світу.

Фото: Dreamstime

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