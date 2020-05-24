Музеї Ватикану відновлять свою роботу з 1 червня.

– Відкриття наших музеїв збігається з поступовим послабленням майже 3-місячного карантину в Італії, – йдеться у повідомленні.

Окрім Ватиканських музеїв також можна буде відвідати папські вілли Кастеля Гандольфо.

Читайте: Ватикан відпустив гріхи лікарям і тим, хто заразився на коронавірус

Всі відвідувачі повинні користуватися індивідуальними захисними засобами (маски, рукавички, антисептики), а також проходити температурний скринінг.

Для контролю за кількістю людей у музеях запрацює сервіс попереднього онлайн-бронювання квитків.

У Ватиканських музеях зберігаються найвідоміші шедеври епохи Відродження, а також безліч давньоримських та єгипетських артефактів.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували добірку семи кращих музеїв світу, які можна відвідати онлайн.

Джерело: Vatican News