Музеї Ватикану відновлять свою роботу з 1 червня.
– Відкриття наших музеїв збігається з поступовим послабленням майже 3-місячного карантину в Італії, – йдеться у повідомленні.
Окрім Ватиканських музеїв також можна буде відвідати папські вілли Кастеля Гандольфо.
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Всі відвідувачі повинні користуватися індивідуальними захисними засобами (маски, рукавички, антисептики), а також проходити температурний скринінг.
Для контролю за кількістю людей у музеях запрацює сервіс попереднього онлайн-бронювання квитків.
У Ватиканських музеях зберігаються найвідоміші шедеври епохи Відродження, а також безліч давньоримських та єгипетських артефактів.
Нагадаємо, Факти ICTV публікували добірку семи кращих музеїв світу, які можна відвідати онлайн.
Джерело: Vatican News