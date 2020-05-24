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Факти / Культура

Музеї у Ватикані відкриються 1 червня

Музеї Ватикану відновлять свою роботу з 1 червня.

– Відкриття наших музеїв збігається з поступовим послабленням майже 3-місячного карантину в Італії, – йдеться у повідомленні.

Окрім Ватиканських музеїв також можна буде відвідати папські вілли Кастеля Гандольфо.

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Всі відвідувачі повинні користуватися індивідуальними захисними засобами (маски, рукавички, антисептики), а також проходити температурний скринінг.

Для контролю за кількістю людей у музеях запрацює сервіс попереднього онлайн-бронювання квитків.

У Ватиканських музеях зберігаються найвідоміші шедеври епохи Відродження, а також безліч давньоримських та єгипетських артефактів.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували добірку семи кращих музеїв світу, які можна відвідати онлайн.

Джерело: Vatican News

Фото: Dreamstime

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