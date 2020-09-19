Оксана Забужко – біографія, цитати, твори

Оксана Стефанівна Забужко 19 вересня святкує своє 60-річчя.

Шанувальники письменницької творчості називають Оксану Забужко публічною інтелектуалкою.

Біографія Оксани Забужко вражає: першу збірку віршів вона видала у 9 років, мала досвід викладання української мови та літератури у Гарварді, здобула 14 престижних нагород, а її книги перекладено 20 мовами світу.

Про дитинство та батьків

В автобіографії Оксана Забужко розповіла, що зростала у чомусь вельми подібному до в’язниці з полегшеним режимом: з п’яти років твердо знала, що поза домом, з чужими, треба мовчати або говорити не те, що думаєш.

Дитячі вірші почала писати у п’ятирічному віці, що їх охоче друкували якийсь час у періодиці (доки батька не дістало КГБ вже у Києві, а прізвище потрапило до чорного списку).

– Уже в 9 років шкварила таку… дисидентсько-патріотичну лірику, що сміливо можу сказати: своїм “шістдесятництвом” (коли п’янієш від сміливості вимовити заборонене слово) я чесно відхорувала у дитинстві.

Батьки обоє за фахом філологи-україністи, нереалізовані (обидві дисертації так і зотліли в шухляді) через заборону на здобуття вченого ступеня.

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Про радянську владу

Незважаючи на антирадянський дух, яким просочені твори Оксани Забужко, ось як вона описала своє ставлення до цієї епохи.

– Якщо я завдячую радянській владі чимось добрим, то це тим, що вона вчасно поклала край моїй літературній кар’єрі на цілий “брєжнєвський період”. Інакше, з моїм акторським хистом… Я вельми швидко навчилась би, як приподоблятися дядям і тьотям з редакцій, і так би й не докопалася до власного голосу – як воно зазвичай відбувається з літературними “вундеркіндами”.

Про рідне місто Луцьк

Як згадувала Оксана Забужко, у неї залишилося свідоме відчуття давньої і дуже автентично-української урбаністичної культури, пам’ять про яку “упорядкувала генетично”.

Коли у 1986 році Оксана Забужко вперше виходила заміж, то немале значення мало те, що чоловік Андрій Филипович – двоюрідний небіж поета Павла Филиповича, який походить з однієї із найдавніших українських шляхетських родин.

– Це не примхи схибнутої на генеалогії інтелектуалки – радше потреба відбудувати свою культурну тотожність, до невпізнанності понівечену імперською ідеологією, протест, дарма, що наївний, проти сучасного жалюгідного становища українців, окраденої з власної історії.

Про студентські роки

Оксана Забужко навчалася на філософському факультету КНУ ім. Тараса Шевченка.

– Найпохмуріший період соціальної диференціації, роздвоєння на “себе для світу” і “себе для себе”.

Про походження

Із переказів родини письменниці, правдиве родове прізвище Забузькі – з тих Забузьких, один із яких, за часів Хмельницького польовий начальник, у 1649 році перейшов на польський бік і навіть дістав був за короткий час від короля гетьманську булаву.

Оксана Забужко писала, що у тій родині взагалі повсякчас нуртували темні пристрасті й амбіції. Ще у XVIII столітті котрийсь прямий предок був поставлений перед судом за чаклунство.

Прадід підпалив комусь маєток і змушений був переховуватися. Дід у 1918 році втік з-під батьківської стріхи добровольцем УГА.

– Щодо жінок, то всі були якісь відьмуваті. Але далі четвертого коліна материнського родоводу не знаю.

***

Мої предки були не вбогі

На пісні та свячені ножі –

З моїх предків, хвалити Бога,

Заволоком ніхто не служив!

Ох і моцна була порода –

Соловки, Магадан, Колима,

Мої предки були народом,

Тим народом, якого нема.

Про Польові дослідження українського сексу

Після виходу у 1996 році книги Оксани Забужко Польові дослідження українського сексу письменниця зіткнулася із бурхливими та часто суперечливими реакціями.

– Ця книга навчила мене зневажати славу як чисто деструктивний чинник для всякої, живою душею людини.

Критики оцінили Польові дослідження українського сексу як перший феміністичний роман новітньої української літератури.

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Оксана Забужко про характер українців

Письменниця Оксана Забужко у відеоінтерв’ю Фактам ICTV розповіла, про українців – їх характер, риси та історичні звички.

Також вона прокоментувала ставлення українців до держави: чому ми не любимо владу, ведемось на брехню та не любимо дотримуватись правил.