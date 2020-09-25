Доброволець в житті та на екрані: Олег Шульга про зйомки у серіалі ICTV

Вже 29 вересня о 21:30 на телеканалі ICTV відбудеться прем’єра серіалу Доброволець. Режисером стрічки став Ахтем Сейтаблаєв, продюсером – Ігор Кондратюк.

Головний герой – Дмитро Кравченко, доброволець АТО, який після трьох виснажливих років війни повертається додому, але тут його чекає не тільки дружина, а й боротьба з посттравматичним синдромом та реальними ворогами, які намагаються влаштувати в Києві теракт.

Роль Дмитра грає актор зі справжнім бойовим минулим на Сході України – Олег Шульга. У інтерв’ю Фактам ICTV Олег поділився враженнями про зйомки, своїм ставленням до теми війни в мистецтві, а також розповів про головний посил свого персонажа.

– Якою була ваша перша реакція, коли вас запросили грати роль командира підрозділу в серіалі Доброволець? Чи сподобався вам сценарій?

– Першою реакцією було радісне здивування. Адже спочатку мене запросили на проби на роль другого плану, вже після них зателефонували і запросили на другі – на роль Дмитра. Щодо сценарію, на жаль, він був на той момент не дуже досконалим. Проте я мав велике бажання грати і в процесі картина почала вимальовуватись.

Також це сталося завдяки Ахтему, який під час спілкування заряджав нас бажанням творити серіал про воїнів і про війну, а таких зараз дуже мало в телепросторі. Саме під час спілкування з Ахтемом і вималювалася наскрізна тема мого персонажу. Тому я відчував всередині радість, бажання працювати і бажання зробити цю роботу якомога краще.

– Як ви ставитесь до того, що деякі ролі в серіалі зіграли колишні військові?

– Так, в епізодичних ролях приймали участь хлопці з військовим досвідом і це дуже полегшує робочий процес. Їм не треба пояснювати як тримати зброю, як ходити, як падати, стріляти. З ними можна як з військовими: ставити завдання, а вони його виконують. І це дуже покращує і пришвидшує знімання.

– А вам допомагав цей досвід чи заважав?

– Звісно не заважав, а допомагав. Я демобілізувався в 2015 році, але до моменту зйомок я все одно жив в цій темі. Я і досі живу в темі війни та життя людей після війни в цивільному просторі. Ми всі знаємо багато випадків в житті, коли складно ділити громадський простір з ветеранами війни. І ця проблема, на жаль, в мистецтві абсолютно не розкрита.

Ніхто її не торкався, але я вважаю, що на цю тему насамперед мають звернути увагу в мистецтві. Бо воно створює моделі за якими намагаються жити люди і якщо мистецтво цього не зробить, то стосунки з людьми, що пережили війну будуть нести випадковий і хаотичний характер. Тож я думаю, що мій досвід допоміг і був висловленням моєї позиції.

– Що найбільше запам’яталося в знімальному процесі?

– Це мабуть не конкретні події, адже акторська робота це подія кожної миті, Доброволець залишився в мене в пам’яті образами. Перше – це знайомство і робота з Ахтемом Сєнтаблаєвим, а друге – це хлопчача радість, яку я називаю “Дніпро рулить”, бо головні ролі в цьому серіалі виконували вихідці з Дніпра. Це моя особиста радість, що дніпровські актори найкращі в світі.

Оскільки моя фільмографія ще дуже коротка я дуже радію кожному знайомству і люди для мене є найбільшими подіями і спогадами.

– А чи були важкі для вас моменти в зйомках?

– Безумовно, був один день коли ми знімали багато бойових сцен і у мене було таке навантаження, що я не встигав навіть перекурювати та обідати. Коли ми його подужали поставив галочку, що можу так працювати.

– Який посил ви вклали в роль Дмитра?

– Для мене найважливішою темою в ролі Дмитра була злоба. Ніби-то мова йде про захисника, а тема злоби все одно десь у підсвідомості. Коли мова йде про любов і родину, яка існує і хоче об’єднатися, тільки злоба заважає. Тема злоби є усюди. А також щодо ветеранів у суспільстві, тут злоба існує з обох боків, на жаль.

– Чого ви очікуєте від прем’єри?

– Я хочу пересвідчитись, що ми зробили гідну роботу. Знімальний період – вже вчорашній день, те що я міг, я зробив. Зараз тільки одне побоювання, переконатися, що ми зробили це гідно.

Софія Зинов’єва