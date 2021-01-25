Традиційний Венеційський карнавал у 2021 році відбудеться повністю в онлайн-форматі через складну епідемічну ситуацію.

Організатори скасували головні події – політ ангела із дзвіниці на площі Святого Марка, бали-маскаради та офіційну ходу.

Для демонстрації костюмів будуть створені спеціальні віртуальні кімнати.

На каналі Televenezia демонструватимуть спеціальні тематичні програми, що присвячені історії Венеції та карнавальним традиціям. Стримінги відбудуться 6 та 7 лютого, а також з 11 до 16 лютого. Платформа зможе приймати до 100 тис. користувачів на день.

За словами організаторів карнавалу, у нинішніх умовах дуже складно зберегти бренд карнавалу, який асоціюється із живими виставами. Фінансові втрати галузі оцінюють у 80-90%, найбільше страждають майстерні, що виготовляють маски та костюми.

У минулому році карнавал, який зазвичай триває три тижні, скоротили до двох днів.

З початком пандемії туризм в Венеції майже припинився, за винятком кількох літніх місяців, коли в місто приїжджали італійці з інших регіонів та трохи іноземців.

Представники туристичної галузі сподіваються, що до літа ситуація покращитися, і в місті відбудеться перенесений з минулого року Венеційський фестиваль архітектури, події, присвячені 1600-річчю Венеції, а також Венеціанський кінофестиваль, дирекція якого вже оголосила терміни проведення із 1 до 11 вересня.

Історія карнавалу

Венеціанський карнавал – один із найстаріших у світі, який бере свій початок ще із раннього Середньовіччя.

За часів розквіту Венеційської республіки (697-1797) італійці ходили в масках в тиждень перед великим постом і до жирного вівторка – за 40 днів до Великодня.

Традицію карнавальних гулянь скасував Наполеон, і її відродили лише у 1970-х.

Джерело: La Nuova