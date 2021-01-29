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Факти / Культура
Юлія Захарченко |

Науковці знайшли пурпурову тканину часів царя Соломона

Ізраїльські науковці під час розкопок у долині Тімна знайшли тканину часів царя Соломона, забарвлену у рідкісну та дорогу пурпурову фарбу.

Науковці знайшли пурпурову тканину часів царя Соломона

Знахідки датуються приблизно 1 000 роком до нашої ери, що відповідає часам біблійних царств Давида та Соломона у Єрусалимі.

Пурпурова фарба не тьмяніє, але у ті часи її було важко роздобути. Цю фарбу виготовляли з молюсків, які мешкали у Середземному морі.

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З цієї причини вона дорого коштувала і була доступна не всім. За словами істориків, її вартість була навіть дорожче золота.

Тканина збереглася у долині завдяки її сухому клімату. Також під час розкопок знайшли й інші матеріали, зокрема сиром’ятну шкіру.

В Італії знайшли викрадену копію картини Леонардо да Вінчі

У Неаполі знайшли викрадену копію картини Спаситель світу Леонардо да Вінчі. Полотно було у квартирі 36-річного чоловіка.

Саме воно зникло два роки тому з музею Сан-Доменіко Маджоре в Неаполі. Мистецтвознавці вважають, що його написав один з учнів да Вінчі ще за життя художника.

Джерело: BBC

Фото: Pixabay

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