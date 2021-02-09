Міністерство культури України запускає програму з підтримки культурної індустрії за допомогою запровадження сертифікатів на попит. Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на всеукраїнському форумі Україна 30.

За таким сертифікатом людина зможе отримати певну послугу в сфері культури і туризму. Наприклад, придбати в крамниці кілька книжок або переночувати в якомусь українському готелі кілька діб.

Ткаченко заявив, що програма запрацює вже найближчим часом, і може потребувати змін у чинному законодавстві.

Такі заходи, на думку посадовця, допоможуть відновитися культурній сфері під час адаптивного карантину, адже вона сильно постраждала через пандемію коронавірусу.

– Те, що ми бачимо наразі, – це неможливість отримувати культурні послуги через недостатність коштів. Лише половина населення минулого року користувалася культурними послугами, – зазначив міністр.

Туризм після пандемії

Перед цим Олександр Ткаченко заявив, що сфера туризму в Україні зазнала найбільших збитків протягом останнього року. За прогнозами Міністерства культури, для її відновлення знадобиться щонайменше два роки.

Фото: Міністерство культури