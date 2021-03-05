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Факти / Культура
Софія Зінов'єва |

На Івано-Франківщині вандали зрізали голову пам’ятнику Шевченка

На Івано-Франківщині вандали відрізали голову пам’ятнику Тарасу Шевченку під будинком культури.

На Івано-Франківщині вандали зрізали голову пам’ятнику Шевченка

Інцидент стався в селі Підпечери Тисменицького району, про нього повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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Руслан Марцінків у своєму Facebook назвав це провокацією та висловив думку, щодо “приурочення” цього вандалізму до дня народження поета (9 березня. – Ред).

– Сподіваюся, що ми скоро дізнаємось, хто це зробив! Прошу правоохоронні органи знайти злочинців і гідно “оцінити” цю провокацію, – написав мер.

На Івано-Франківщині вандали зрізали голову пам'ятнику Шевченка

У Львові вандал розбив скло Меморіалу Небесної сотні

23-річний киянин вночі розбив ногою скляну огорожу Меморіалу Небесної сотні.

Поліцейські встановили, що хлопець зробив це умисно, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

На порушника склали адмінпротокол за ст. 173 про дрібне хуліганство, йому загрожує штраф, виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб.

Джерело: Руслан Марцінків

Фото: Руслан Марцінків

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