Із 8 до 14 березня в Україні святкують Масницю. Не Масляну, як звикли казати в радянські часи, а саме Масницю або свято Колодія.

У різних регіонах цей тиждень називають ще Сиропусним, Сирним, Пущенням, Заговинами, Пирогами та навіть Бабським.

Упродовж семи днів жінки ліпили вареники, пекли млинці, пиріжки. А чоловіки працювали за них у дворі, у хаті, щоб жінки могли нагулятися.

Існувало повір’я: якщо дружина не розважилася вдосталь на Масницю, то рік буде поганим. Багато традицій і святкових наїдків на Масницю в українській культурі. І вони доволі сильно різняться із радянською Масляною.

Історія свята

Масницю, або Колодій почали відзначати ще в IV столітті на території сучасної Київщини та Хмельниччини. Після хрещення Київської Русі церква прив’язала це свято до тижня напередодні Великого посту. Тому свято не має чітко встановленої дати.

У 2021 році Масниця почалася в Міжнародний жіночий день 8 березня, а закінчиться 14 березня Прощеною неділею.

– Мені здається, що українці трошки розгубилися, тому що переважно святкували Масляну. Це не зовсім українське свято. Це більше радянське. У нас – Масниця або Колодій, – розповідає дослідниця українських культурних традицій Марина Саботюк.

За її словами, свято називали Колодій, бо останнього тижня перед Великим постом, коли ще можна було взяти шлюб, усім неодруженим дівчатам та хлопцям жартома чіпляли дерев’яну колодку.

Могли почепити на шию, ногу, руку, щоб майбутні наречені бачили одне одного здалеку. І між людьми пішов вислів: на Колодку йшла милувалася, а з Колодки йшла цілувалася.

– Такі колодки прикрашали квітами. Це робили для того, щоб стимулювати молодь одружуватися й продовжувати наш рід. А потім деревину спалювали, – пояснює етнограф.

Якщо хлопець все ж не заслав сватів цього тижня, він мав відкупитися – грошима або могоричем.

Ще один український обряд – народження Колодія. У хаті збиралися літні жіночки й розігрували його народження. Клали на стіл сповите в полотно поліно, прикрашали його різнокольоровими стрічками й сухими пахучими квітами.

Випивали за його здоров’я й співали родильних пісень. Проводили родини, святкували хрестини. Щоправда, в четвер Колодій помирав і його спалювали. Цей обряд символізував кінець зими й початок весни.

Страви на Масницю

Усі сім днів Масниці їли дуже багато. Здебільшого це страви з яєць, молока та борошна. Класичне меню на Колодія – вареники із сиром.

Від м’ясних страв уже відмовлялися. Хоча в понеділок господині варили холодець зі свинячих ніжок. Там був інтерес не скільки з’їсти цю страву, як поворожити на ніжках. Кісточки кидали до воріт. Якщо не долітали, до Великодня людина не доживе. Перекине через ворота – одружиться впродовж наступного року.

Ворожили й на варениках. Господиня клала в один копійку. І хто витягував такий вареник із сюрпризом, той мав стати за рік багатієм.

– Це останній тиждень перед Великим постом. Цього тижня в нашій церкві вже виключають м’ясо і їдять тільки масляні продукти. Саме в Україні готували вареники у формі Місяця, що символізує жіночий початок, пекли млинці, у формі Сонця, що означає чоловічий початок. І все іде до поєднання жіночого й чоловічого, відродження весни, – зазначає Марина Саботюк.

Основна ідея свята – не просто наїстися. Оскільки до XIV сторіччя Новий рік святкували 1 березня, то Масниця є пережитком старих новорічних традицій. А новорічні традиції передбачають: як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Тому це переїдання є традиційним: щоб рік був плодоносним та ситним.

Сьогодні ж є декілька популярних українських страв на Масницю. Меню різниться залежно від регіону. На Сході смажать млинці, на Заході – переважно печуть пампухи і вергуни, а от у центрі ліплять вареники.

– Я сама із Житомирщини. Наш край багатий лісами, всюди в їжу ми додаємо їхні дари. Зокрема, на Масницю в нас млинці з грибами та засмажкою із цибулі. А на Закарпатті Масниця – це взагалі найцікавіше свято. У них багато овець. Там вареники готують із різними сирами, зокрема з бринзою. Де морські території – Херсон, Одеса, Крим – там більше рибних страв. Вареники навіть із камбалою ліплять. Все залежить від регіону, – розповідає Марина.

Рецепти страв

Найсмачнішою начинкою для млинців господині вважали поєднання перетертого маку та груші. Але спершу пекли млинці. Робили переважно із гречаного борошна. Нині ж жінки віддають перевагу пшеничному. Етнограф Марина до нього додає ще дрібку кукурудзяного та пшеничного.

– Для нас головне – це консистенція. Адже немає такого рецепту, де я все відміряю. Я беру жирне молоко – 3,5%, 300 мл. Даю до нього півтори чайні ложки цукру, дрібку солі, два яйця, три столові ложки борошна пшеничного й по дрібці кукурудзяного та вівсяного. Чим рідше буде тісто, тим тоншими будуть млинці. Важливу роль тут відіграє і пательня. Найкраща – це чавунна, – говорить вона.

Такі млинці підійдуть і до солодкої, і до солоної начинки. Солодку робити дуже просто: потушкуйте нарізану скибками грушу на пательні разом із вершковим маслом та корицею. Грушу, до речі, можна замінити яблуком. Далі загортаєте в млинець фрукт із перемеленим маком. Хто любить дуже солодке – можна додати до начинки ще й згущеного молока.

Для тих, хто не хоче обмежуватися млинцями, – від Марини ще й рецепт найпростіших лінивих вареників.

– Дуже легко їх робити. Я насипаю інгредієнти на око. Беру 200 г сиру, додаю одне яйце, чотири столові ложки борошна, дрібку цукру та солі. Вимішую тісто руками. Воно має не липнути до них, – пояснює етнограф.

Тісто розкачати в ковбаску, нарізати й варити три хвилини. Подавати зі сметаною.

Кому не можна постувати

За різноманітними забавами та обрядами і проминав сиропусний тиждень. Далі починається Великий піст, тривалістю у 48 днів. Але слід пам’ятати – не всім людям можна дотримуватися посту. Це діти до 12 років, літні люди, вагітні жінки і люди з хронічними захворюваннями. Піст має приносити радість та очищення душі, а не проблеми зі здоров’ям.

Календар харчування у Великий піст 2021 на кожен день, читайте в матеріалі Фактів ICTV.