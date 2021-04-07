Поліція Нідерландів заарештувала підозрюваного у двох окремих випадках крадіжок картин нідерландських художників Вінсента Ван Гога та Франса Галса з музеїв, що були закриті через пандемію коронавірусу.

Представник поліції Марен Вандер повідомила, що підозрюваним у викраденні картин виявився 58-річний чоловік.

— Сьогодні вранці мої колеги заарештували 58-річного чоловіка в Баарні, і ми підозрюємо його у викраденні двох картин Франса Галса та Ван Гога, – заявила Вандер у відеозаяві.

Більше детальної інформації щодо підозрюваного не було.

Вандер зазначила, що викрадені картині досі не знайшли. Також вона звернулася до громадскості з проханням надати будь-яку інформацію щодо полотен.

Викрадення картин

У березні 2020 року злодії викрали картину Ван Гога під назвою Сад священика в Нюенені навесні, що датується 1884 роком.

Картина була частиною колекції музею Гронінгена з 1962 по 2020 роки. Її викрали під час здачі в оренду музею Сінгера в Ларені, неподалік від Амстердама.

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Через п’ять місяців злодії увірвались до невеличкого музею неподалік від міста Утрехт і викрали картину майстра Золотої доби Нідерландів Франса Галса.

Йдеться про полотно Два хлопчики сміються з кухлем пива, що датоване 1626 роком. Експерти оцінили його вартість у €15 млн.

Цікаво, що цю картину Галса тричі викрадали за чотири століття, зокрема у травні 2011 року з того ж музею. Згодом поліція того ж року знайшла картину та заарештувала чотирьох чоловіків, які намагалися її продати.

Джерело: WHBL