Один із найавторитетніших фестивалів реклами у світі Каннські леви у 2021 році відбудеться в онлайн-форматі.

Організатори фестивалю вирішили скасувати офлайн-формат і перенести захід повністю в онлайн. Причиною такого рішення стала пандемія коронавірусу.

— Каннські леви у 2021 році відбудуться повністю у цифровому форматі з 21 до 25 червня. Захід на півдні Франції не відбудеться (у форматі офлайн, – Ред.) у цьому році, – йдеться у заяві організаторів.

Керівник фестивалю Філіпп Томас розповів, що протягом останнього року вони консультувалися з клієнтами та займалися розробкою навчальної онлайн-платформи Lions Live.

— Тепер ми можемо повністю перейти до цього формату у 2021 році, щоб на віртуальному майданчику об’єднати світову рекламну спільноту у червні 2021 року, – зазначив Томас.

Цьогоріч під час фестивалю заплановані майстер-класи, лекції та обговорення з провідними представниками рекламного бізнесу.

Детальнішу програму фестивалю у 2021 році та імена його учасників організатори оголосять найближчим часом.

Цифрова перепустка на фестиваль коштуватиме €249, але всі учасники до 30 років зможуть придбати квитки за пільговою ціною.

У 2020 року фестиваль Каннські леви спершу перенесли на жовтень, але у підсумку скасували через пандемію.

Джерело: Cannes Lions