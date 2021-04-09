Завдання літератури – ставити діагноз: Алексієвич пише книгу про події у Білорусі

Письменниця та нобелівський лауреат Світлана Алексієвич анонсувала книгу про події у Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року.

Про це вона заявила в інтерв’ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung.

На запитання кореспондента газети, чи пише вона книгу про протести у Білорусі, Алексієвич відповіла:

— Так, Антон Чехов казав, що завдання літератури – ставити діагноз. Багато людей телефонують мені, надсилають свої спогади, – розповіла письменниця.

Вона також зазначила, що білоруси живуть між двома небезпеками – Лукашенком та Російською Федерацією.

— Ми хочемо створити незалежну квітучу країну. Але як? Я письменниця, не політик, в моїй книзі я шукаю відповідь на це запитання, – додала Алексієвич.

Водночас вона сказала, що білоруси прагнули до певної міри ненасильницької революції.

— Ми хотіли цього домогтися без пролиття крові. Це був ідеалістичний план.

Світлана Алексієвич з вересня 2020 року проживає у Берліні. Вона переїхала до Німеччини на запрошення Служби академічної обміну країни.

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. За даними ЦВК Білорусі перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Після оголошення результатів виборів Білорусь охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, відкривали політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Джерело: Süddeutsche Zeitung