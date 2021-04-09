Влада Іспанії ввела заборону на експорт картини, яку хотіли продати на аукціоні за стартовою ціною в €1,5 тис. Полотно може бути втраченою роботою італійського майстра епохи барокко Мікеланджело да Караваджо.

Картина була написана у XVII столітті і зображує біблійський уривок з Ecce Homo – Ісуса Христа перед розп’яттям.

Розмір полотна 111 на 86 сантиметрів. У каталозі аукціону вона приписується іспанському художнику Хосе де Ріберу, у роботах якого прослідковується вплив Караваджо. Початкова ціна лоту становила €1,5 тис. Однак, якщо це є справжньою роботою Караваджо Коронування терновим вінцем, вона може коштувати до €150 млн.

Іспанська влада виключила полотно зі списку предметів, що були виставлені на аукціон.

Це сталося після того, як музей Прадо в Мадриді повідомив міністерству культури, що є достатньо документальних і стилістичних доказів, щоб вважати, що картина може бути оригінальною роботою Караваджо.

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Міністр культури Іспанії Хосе Мануель Родрігес Урібес заявив, що він щасливий, що Іспанія оперативно відреагували і зберегли картину в Іспанії.

— Можливо, ця картино дійсно робота Рібери, як і було заявлено. Але, у будь-якому випадку, наше рішення вірне, адже картина дуже цінна. Сподіваюся, що це Караваджо, – сказав міністр.

Також чиновник нагадав, як у 1976 році іспанська влада не змогла завадити Клівлендському художньому музею придбати Розп’яття святого Андрія – іншу роботу Караваджу. Це полотно належало іспанському віце-королю Неаполя на початку XVII століття.

В міністерстві додали, що експерти збираються провести глибоке технічне та наукове дослідження предмету мистецтва, щоб встановити авторство картини.

На аукціоні продали найбільшу картину у світі

У березні роботу британського художника Саші Джафрі, яка є найбільшою картиною у світі на полотні, продали на аукціоні у Дубаї за $62 млн.

Полотно Подорож людства розділене на 70 каркасних секцій загальною площею 1 595,76 м², що пропорційно майже чотирьом баскетбольним майданчикам.